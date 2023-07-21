4 млрд гривен на ремонты для украинцев: как получить помощь по программе єВідновлення

На ремонты жилья в рамках программы єВідновлення правительство уже перевело пострадавшим 114 миллионов гривен. Пока их получили 1400 заявителей. Однако людей, которым россияне повредили жилье, гораздо больше, говорят в правительстве.

Только для получения компенсаций на ремонт до 200 тысяч гривен украинцы уже направили 27 тысяч заявок. В настоящее время их рассматривают.

В первые дни деоккупации Бучи этот жилой комплекс был полностью изрешечен: с разбитыми окнами и изуродованными стенами.

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А уже сейчас он полностью пригоден для проживания. Сначала его ремонтировали владельцы домов за собственные средства, а затем присоединились и благотворители, и государство. В рамках программы єВідновлення здесь установили более сотни новых окон и подлатали фасад.

В целом же правительство в рамках программы єВідновлення планирует потратить 4 миллиарда гривен. Деньги будут поступать на виртуальную карту. Но тратить их можно будет исключительно на стройматериалы или в качестве зарплаты рабочим.

Прежде чем получить деньги на ремонт, дома осматривает комиссия и составляет смету.

Анна показывает свеженькую стену дома. Крыша и стены от дороги повредили взрывы во время боевых действий в марте прошлого года. После освобождения Киевской области семья принялась ремонтировать дом. Часть стройматериалов покупали сами, что-то дали за счет государства.

200 тысяч гривен — максимальная сумма, которую может получить заявитель через єВідновлення. Впрочем, уточняют чиновники, это пока. Готовится второй этап программы. Сколько денег и кому выделить считает местная комиссия в соответствии с указаниями правительства.

Напомним, ранее мы рассказывали о проекте восстановления Каховской ГЭС, утвержденной правительством.

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