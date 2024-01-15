Львов будет давать по 50 тыс. за контракт с войском! Что известно об инициативе и когда присоединятся другие города

Городской голова Львова Андрей Садовой в эфире телемарафона рассказал, что Львов будет давать 50 тысяч гривен от громады каждому, кто решит подписать контракт с воинскими частями десантно-штурмовых войск и морской пехотой. Что известно об инициативе?

Львов будет давать 50 тысяч гривен за контракты с ВСУ — что известно

Такое решение было принято для дополнительной мотивации и поддержки тех, кто хочет защищать Украину от российских оккупантов. Андрей Садовой сообщил, что 30 тыс. львовян защищают Украину на фронте.

Мы решили совместно с Минобороны и ТЦК пересмотреть подходы. В нашей славной 80-й бригаде ДШВ есть недобор, поэтому мы решили стимулировать тех, кто готов служить.

Садовой говорит, что люди часто сомневаются, поэтому финансовый стимул может помочь. Центр комплектации планируют перестроить в формат офиса. Он заработает в феврале. Там можно будет получать консультации и записываться самостоятельно.

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Сегодня во Львове живут люди из разных регионов. Поэтому получить 50 тыс. грн от львовской громады смогут те, кто запишутся на контракт во Львове.

Деньги на выплаты берутся из бюджета города. На 2024 год Львов зарезервировал на поддержку ВСУ более 1 млрд грн. На нужды войска отдали и НДФЛ военных.

Десантно-штурмовые войска и морская пехота — это о подготовке, а не массовости. Поэтому громада Львова сможет выплачивать единовременную материальную поддержку в 50 тысяч нескольким десяткам человек в месяц, которые захотят подписать контракт.

Выплату люди будут получать, как только подпишут контракт. Информацию о подписании будет передавать ТЦК.

По словам Андрея Садового, другие города скоро тоже начнут финансовую поддержку людей, которые захотят подписать контракты с войском.

Раньше мы рассказывали, почему жизнь оккупанта стоит 300 грн.

Фото: 66 ОМБр

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