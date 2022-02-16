Марафон национального единства: заявления Зеленского и Резникова

Марафон национального единства транслируют с утра все главные каналы страны.

Это одна из мер ко Дню единения, которую своим указом позавчера назначил президент Владимир Зеленский. Сегодня все госучреждения вывесили флаги Украины.

В 10 утра исполнили государственный гимн. В школах провели урок национального единства. А в Софийском соборе представители разных религиозных конфессий молились о мире в Украине.





Продолжение марафона национального единства Вікна будут транслировать на своем YouTube-канале в 19:00. Присоединяйтесь!