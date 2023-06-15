Даже окна вставлять некуда! Жители разрушенной высотки Харькова остались без жилья

Эта высотка — теперь один из символов Харькова, самый известный дом на Северной Салтовке. Кадры изуродованной многоэтажки, уничтоженной неоднократными российскими попаданиями, в том числе авиаударом, показывали почти все мировые медиа.

Сюда приезжал увидеть масштабами разрушений Верховный комиссар ООН по делам беженцев. Впрочем, о судьбах тех, кто жил в этой высотке, мало кто знает. Сейчас ее бывшие жители называют себя бездомными, утверждают, несмотря на такую славу их дома, о них забыли.

Вот, десятый этаж. Ракета попала прямо в мою квартиру, навылет. И задела дом рядом, — рассказывает жительница Северной Салтовки Елена Корнилова.

У руин самой известной высотки Харькова цветы и лампадка, а еще импровизированный митинг. Многие жители этой 16-этажки выехали еще в первые дни вторжения.

Сейчас также смотрят

Северная Салтовка страдала тогда от российских обстрелов больше всего. До того как россияне ударили в высотку из авиации, в подвале дома прятались более 1500 жителей.

Люди жалуются, что в январе им пообещали, что начнут разбирать завалы. С тех пор как сюда приезжали делегации всех уровней, утверждают, ничего не изменилось.

В Горсовете в очередной раз обещают — в ближайшие месяцы работы начнутся. На предлагаемые общежития и однокомнатные квартиры из фонда города, говорят, люди не согласны.

Там, где разрушения глобальные, механизма выплат до сих пор нет. Люди умоляют обратить на них внимание, потому что им даже окна вставлять некуда.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что известно об атаке на Украину дронами и ракетами в ночь на 15 июня.

Кстати, подписывайся на Телеграм и Инстаграм Вікон. У нас интересно!