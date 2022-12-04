Мобильный центр Надія в дії — бесплатная медицинская помощь в Мукачево

Мобильный центр помощи действует в закарпатском городе Мукачево. Там местные и переселенцы получают и медицинскую, и психологическую помощь.

От анализа крови до массажа. В мобильном центре есть радиостудия, где каждый может поделиться своей историей со слушателями радио Голос надії. Ибо духовная поддержка тоже важна.

У нас работает психолог, пасторы-капелланы, которые общаются с людьми, дают надежду. Наша цель — рассказывать миру о событиях в Украине, как оно есть на самом деле. С первых уст, — поделился руководитель проекта Андрей Скорина.

Ежедневно на обследование сюда приходят около 60 человек. В мобильный центр за помощью идут и местные, и переселенцы.

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После Мукачево центр помощи на колесах поедет в Черновцы, а оттуда – во все освобожденные от оккупации украинские города.

Напомним, что ранее мы рассказывали о координационном центре для украинцев и о помощи людям.