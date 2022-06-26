Мощные взрывы в Киеве — что известно по состоянию на утро

Мощные взрывы в Киеве прогремели утром 26 июня. Местные жители сообщают о прилетах недалеко от центра столицы.

Предварительно, серия взрывов прогремела около 06:34. Киевляне сообщали о дыме недалеко от места прилетов.

Впоследствии городской голова Виталий Кличко сообщил о взрывах в Шевченковском районе Киева.

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— Бригады скорой и спасатели на месте. В двух домах происходит спасение и эвакуация жителей, – сообщил Кличко.

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