Нацсовет хочет урегулировать работу Telegram в Украине — что будет с популярным мессенджером

Председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк в прямом эфире телемарафона Единые новости рассказала, что Нацсовет хочет урегулировать работу Telegram, чтобы все было прозрачно и каждый знал, кто автор того или иного поста. Это делается для того, чтобы российская пропаганда не имела влияния на мировое сообщество через анонимные платформы.

Регулирование работы Telegram: что известно

Герасимьюк говорит: Украина активно общается с европейскими партнерами по поводу Telegram и его урегулирования. То есть платформа должна быть прозрачной, а мы должны понимать, с кем общаемся.

— Когда мы говорим о регулировании Telegram, это не означает, что мы планируем закрывать многочисленные каналы в мессенджере, которых множество, и не только в Украине.

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Речь идет не о блокировке, а о способах взаимодействия и общения с этими платформами, — говорит Председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Ольга Герасимьюк отмечает, что в августе они из Национального Совета направили письмо в адрес Telegram, пытаясь связаться и обсудить возможности сотрудничества. И вот буквально на днях они повторили эту процедуру. Поэтому в Нацсовете сейчас ждут ответа от официальных представителей мессенджера.

Наши европейские партнеры также указывают на проблемы, которые возникают в связи с анонимностью платформы, — отмечает Герасимьюк. И это, собственно, тот вопрос, который сейчас обсуждают и в Нацсовете.

Также представитель Нацсовета добавляет, что сейчас уже есть Telegram-каналы, которые обратились к ним и уже официально зарегистрированы как медиа. Это обеспечивает им ряд прав, в частности, право на защиту, право на аккредитацию на различные события.

Как будут регулировать достоверность новостей в Telegram-каналах

По словам Ольги Герасимьюк, важна медиаграмотность не только для аудитории, которая читает сообщения в Telegram, но и для журналистов, ссылающихся на различные источники.

Конечно, за несколько секунд можно распространить опасную пропаганду, которая быстро разлетается по сети. На это и рассчитывают пропагандисты.

При этом, когда мы видим такой контент, получаем жалобы от пользователей на него, мы могли бы обращаться к платформе, — говорит председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

И приводит пример эстонских коллег. Они предлагают использовать Telegram с положительной целью, распространяя качественную информацию. Их идея заключается в том, чтобы платформы обозначали потенциально токсичный контент.

По словам представительницы Нацсовета, в прямом эфире на телевидении можно также быстро распространить фейк-новость. Поэтому стоит вопрос об ответственности. Потому что свобода слова предусматривает ответственность. Журналисты, которые распространяют такую информацию, должны отвечать за свои слова. И это касается не только телевидения, но и радио, Telegram и других платформ.

— В конце концов, перед тем как что-то распространить, важно знать источник этой информации, чтобы не поддаваться безответственному подходу, — подытоживает Герасимьюк.

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