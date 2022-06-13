Нетипичный курортный сезон в Одессе — как люди ищут альтернативы пляжному отдыху в Украине

Нынешний летний сезон запомнится украинцам без купания в Черном море. Ведь в его северной части разбросано более 500 русских морских мин.

Одесское побережье также полностью заминировано, чтобы враг не смог провести десантную операцию. Но, несмотря на неоднократные предупреждения местной власти и военного командования, люди игнорируют запрет.

Так, накануне днем ​​на одном из пляжей Одесской области на глазах у жены, сына и друга от взрыва неизвестного предмета погиб 50-летний мужчина.

И даже после летального случая на пляжах Одессы все еще сотни людей, пытающихся найти альтернативу морскому отдыху.

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Некоторые загорают на деревянных настилах или бетонных плитах, которые не заминированы. Вместо купания люди набирают воду из моря с помощью веревки и ведра и обливаются.

Отдохнуть можно и в частных пляжных комплексах у бассейна, но за это придется платить от 200 грн за шезлонги.

В оперативном командовании Юг говорят, что нетипичный для Одессы курортный сезон будет продолжаться до победы.

Скупаться в Черном море можно будет только тогда, когда угрозы для жизни отдыхающих больше не будет.

А пока остаются риски ракетных ударов с авиации и корабельной группировки врага, власти Одесской области призывают жителей региона и гостей не подвергать себя и близких опасности.

В Одессе группа молодых людей объединилась, чтобы помогать пострадавшим от российской агрессии военным и гражданским. Смотри, как волонтеры из Одессы спасают Николаев и помогают ВСУ.

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