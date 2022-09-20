Полночи сидели в ванной, так было страшно: оккупанты снова мощно ударили по Запорожью

Со временно оккупированной территории враги и дальше пытаются нанести вред мирному населению Украины. Прошлой ночью на рассвете мощно обстреляли Запорожье, выпустив по городу и окрестностям более десятка ракет.

Как предполагают жители пострадавших территорий, ракеты остались еще с советских времен, ведь был найден осколок с маркировкой, свидетельствующей о 1955-м годе выпуска.

Ракетные удары причинили ущерб: покалечили 72-женщину и спровоцировали немалые разрушения взрывной волной.

У людей выбиты все стекла, сорваны крыши. По подсчетам самых пострадавших, ремонт жилья обойдется в немалую сумму, а на огородах лежат огромные осколки, которые легко могли кого-то убить в момент прилета.

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Несколько ракетных ударов около двух ночи россияне нанесли и по самому городу Запорожье. Целили по инфраструктурным объектам, поэтому люди из находящихся рядом домов испытали настоящий шок.

В многоэтажке вылетели стекла, а в частном секторе взрывной волной сорвало крыши. Больше смотри в нашем сюжете.

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