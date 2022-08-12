Шеринг авто, пенсионное удостоверение и оформление ипотеки — какие функции вскоре появятся в Дії

Вскоре в приложении Дія появятся новые документы в электронном виде: пенсионное удостоверение и вид на жительство. Проект реализует Минцифры при поддержке Программы развития ООН.

Вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал в эфире телемарафона об успехах диджитализации страны.

Во время войны Дія продолжила развиваться. В приложении уже можно:

оформить социальные выплаты для людей, проживающих в горячих точках;

известить о поврежденном имуществе;

получить справку ВПЛ;

послушать национальное радио и посмотреть телевидение;

сообщить о расположении и перемещении врага и т.д.

Уже более 600 тысяч подали заявку через Дію и более 400 тысяч успешно зарегистрировали статус ВПЛ и получили денежную помощь от государства, — отмечает Федоров.

Но Минцифры не собирается на этом останавливаться. В скором времени хотят возобновить услугу по шерингу авто, а также дать возможность людям покупать военные облигации через приложение и оформлять ипотеку.

Некоторые документы перевели на английский, чтобы украинцы за границей могли без проблем использовать приложение в разных жизненных ситуациях.

Благодаря тому, что Дія не хранит персональные данные людей, она остается безопасной даже во время кибервойны.

У Минцифры есть и другие полезные программы для украинцев. Читай, что рассказал Михаил Федоров о wi-fi в школьных укрытиях и армии дронов.

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