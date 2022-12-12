Создан для новой реальности информационного пространства — разбор нового закона О медиа и примут ли его

Украина еще летом получила статус кандидата на членство в ЕС. Однако чтобы полноценно присоединиться к Европейскому Союзу, страна должна провести ряд реформ. Одним из условий является изменение закона О медиа.

В последний раз изменения в закон О телевидении и радиовещании вносились в 2004 году. Так что фактически СМИ регулируются законодательством еще 1990-х годов. Однако сейчас все изменилось, появилось много онлайн-медиа, деятельность которых тоже нужно регулировать.

Новый закон О медиа: что изменится

Закон создан для новой реальности информационного пространства и призван урегулировать деятельность интернет-СМИ. Он должен нормировать ситуацию на медийном рынке и синхронизировать его с реалиями СМИ 21 века.

Сейчас также смотрят

Новый документ учитывает такие понятия, как онлайн-медиа, YouTube, соцсети.

Поскольку специалисты опасаются новых изменений из-за возможной цензуры, можно увидеть несколько резкую критику новых норм. Но при разработке положений были проведены консультации с европейскими специалистами, поэтому нормы адаптированы к европейским стандартам и военному положению.

В Национальном совете Украины по телевидению и радиовещанию отмечают: всем зарегистрированным онлайн-СМИ, соблюдающим законы, волноваться не стоит. Обязательной регистрация для всех интернет-медиа не будет. Но называться журналистами и рассчитывать на государственную защиту представители таких СМИ не смогут.

Зарегистрированных блогеров тоже могут приравнять в правах к журналистам, так что они смогут аккредитоваться на важные события.

Но в таком случае они должны будут соблюдать законодательство, особенно рассказывая о войне.

Заместитель председателя комитета по гуманитарной и информационной политике Евгения Кравчук объяснила во время телемарафона, что новый закон должен обеспечить конкурентный медиарынок с четкими правилами для всех.

Кроме этого, он предоставит независимому регулятору — Национальному совету Украины по телевидению и радиовещанию — полномочия быстро реагировать на нарушения.

Законопроект в целом регулирует вопросы отрасли, но впервые в нем появились ограничения, связанные с вооруженной агрессией и деятельностью медиаколлаборантов.

Также он предусматривает ответственность за унижение украинского языка.

— Законопроект регулирует вопросы языка и даже ускоряет вопросы квоты. Предусматривает ответственность за унижение государственного языка, в частности в СМИ. Если какое-то СМИ унижает украинский язык, то понесет наказание.

Надеюсь, это будет расширять присутствие украинского языка до 100%, — сказал нардеп от Голоса Ярослав Железняк.

Читать по теме Законопроект о медиа и санкции против РПЦ — Ткаченко о важных изменениях в культурной плоскости Что на самом деле предусматривает законопроект о медиа и кого ждут новые санкции.

Примут ли новый закон О медиа

Новый закон О медиа на следующей неделе будет рассмотрен в Верховной Раде. Его уже приняли в первом чтении 30 августа.

— На самом деле этот закон уже десять лет в парламенте. Это уже третий созыв Верховной Рады, который, я думаю, примет его. Слава Богу, что евроинтеграция помогла.

Это один из семи шагов, необходимых для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Мы не только должны принять законодательство к директиве медиа, но и уменьшить частное влияние на них и обеспечить независимого регулятора, возможность сильного регулятора на рынке, — говорит Кравчук.

Ярослав Железняк также считает, что парламентарии придут к согласию относительно нового закона О медиа в финальном чтении.

— Мне кажется, что ко второму чтению найдем компромисс. У нас было очень большое количество времени (три недели) на подачу правок. Сейчас комитет их отрабатывает, в том числе и с послом ЕС, с вице-премьером по вопросам евроинтеграции проводятся постоянные консультации, — подытожил он.

Ранее мы рассказывали о других реформах для вступления в ЕС и какие успехи уже сейчас.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!