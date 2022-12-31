Новый год встретят дома! Обмен военнопленными 31 декабря: кого вернула Украина

Накануне Нового года, 31 декабря, РФ снова доказала, что она — страна-террорист. Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине перед праздником. Однако мы продолжаем верить в чудеса, и они сбываются!
Сегодня, 31 декабря, прошел очередной обмен военнопленными. Домой в Украину вернулись 140 мужчин и женщин. Об этом рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
По словам Ермака, среди возвращенных домой пленных есть защитники Мариуполя, острова Змеиный, добровольцы ТрО из Славутича (отцы и сыновья, которые вместе находились в плену), а также военные из Бахмутского направления.
Из плена удалось вернуть 132 мужчин и восемь женщин, среди них 22 офицера и 118 сержантов и солдат:
— Пока они стреляют, мы отбиваемся, отвечаем и возвращаем. Вернем всех, иначе не будет, — подчеркнул Андрей Ермак.
Украина возвращает даже своих четырехлапых защитников!
Россияне продолжают обстреливать Украину. Ранее мы рассказывали об обстреле Семеновки в Черниговской области.
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