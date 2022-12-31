Новый год встретят дома! Обмен военнопленными 31 декабря: кого вернула Украина

Накануне Нового года, 31 декабря, РФ снова доказала, что она — страна-террорист. Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине перед праздником. Однако мы продолжаем верить в чудеса, и они сбываются!

Сегодня, 31 декабря, прошел очередной обмен военнопленными. Домой в Украину вернулись 140 мужчин и женщин. Об этом рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Кого удалось вернуть из плена 31 декабря

По словам Ермака, среди возвращенных домой пленных есть защитники Мариуполя, острова Змеиный, добровольцы ТрО из Славутича (отцы и сыновья, которые вместе находились в плену), а также военные из Бахмутского направления.

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Из плена удалось вернуть 132 мужчин и восемь женщин, среди них 22 офицера и 118 сержантов и солдат:

82 бойца ВСУ;

15 с ТрО;

22 из НГУ;

11 из ВМС;

10 из ГНСУ.

— Пока они стреляют, мы отбиваемся, отвечаем и возвращаем. Вернем всех, иначе не будет, — подчеркнул Андрей Ермак.

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