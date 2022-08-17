Россия нанесла мощный ракетный удар по общежитию в Харькове: массовые жертвы и раненые

Вечером среды, 17 августа, российские военные коварно нанесли ракетный удар по общежитию на Салтовке, Харьков. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
По его словам, в результате мощного удара здание разрушено до основания, точное количество погибших и раненых устанавливается.
По последним данным, речь идет, по меньшей мере, о 7 погибших и 13 пострадавших в результате действий армии Российской Федерации. Среди пострадавших — 11-летний ребенок. Всего в общежитии проживало более трех десятков человек.
Подлый и циничный удар по гражданским, не имеющий никакого оправдания и демонстрирующий бессилие агрессора, – прокомментировал он.
Подлый и циничный удар по гражданским, не имеющий никакого оправдания и демонстрирующий бессилие агрессора, – прокомментировал он.
Предварительно в здание попала российская крылатая ракета Калибр, сообщил директор областного Департамента гражданской защиты Иван Сокол.
Трагедию также прокомментировал городской голова Игорь Терехов.
— Такому удару по Салтовке, по жилому дому, нет никакого оправдания. Это не военная цель. Это акт устрашения, геноцида, настоящий фашизм, – отметил он.
Напомним, ранее россияне ударили по курортной Затоке в Одесской области. Тогда обошлось без жертв, однако четверо гражданских пострадали. Смотри последствия атаки по Затоке 16 августа.
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