Россия нанесла мощный ракетный удар по общежитию в Харькове: массовые жертвы и раненые

Вечером среды, 17 августа, российские военные коварно нанесли ракетный удар по общежитию на Салтовке, Харьков. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По его словам, в результате мощного удара здание разрушено до основания, точное количество погибших и раненых устанавливается.

По последним данным, речь идет, по меньшей мере, о 7 погибших и 13 пострадавших в результате действий армии Российской Федерации. Среди пострадавших — 11-летний ребенок. Всего в общежитии проживало более трех десятков человек.

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Подлый и циничный удар по гражданским, не имеющий никакого оправдания и демонстрирующий бессилие агрессора, – прокомментировал он.

Предварительно в здание попала российская крылатая ракета Калибр, сообщил директор областного Департамента гражданской защиты Иван Сокол.

Трагедию также прокомментировал городской голова Игорь Терехов.

— Такому удару по Салтовке, по жилому дому, нет никакого оправдания. Это не военная цель. Это акт устрашения, геноцида, настоящий фашизм, – отметил он.

Удар по общежитию в Харькове: фото с места событий

Фото: Суспільне Харків

Фото: Суспільне Харків

Фото: Суспільне Харків



Обстрел общежития в Харькове: видео с места событий

Напомним, ранее россияне ударили по курортной Затоке в Одесской области. Тогда обошлось без жертв, однако четверо гражданских пострадали. Смотри последствия атаки по Затоке 16 августа.

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