Экоцид в Харьковской области из-за утечки нефтяных продуктов: что известно о попадании в нефтебазу 9 февраля

В ночь на 13 февраля российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками Shahed-136/131. В Воздушных силах сообщали о движении ракет в направлении Харьковской области.

К сожалению, в результате удара РФ по селу Куриловка есть погибшие. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что в результате обстрела погибли двое гражданских мужчин. Еще один гражданский мужчина и женщина получили взрывные травмы. Также в результате обстрела Волчанская погибла 61-летняя женщина от мино-взрывной травмы, еще одна 50-летняя гражданская была ранена.

Есть и экологические последствия вражеской агрессии. Атака дронами Shahed 9 февраля по нефтебазе повлекла утечку более 3000 тонн нефтепродуктов. Они уже попали в реку Уды, которая впадает в Северский Донец.

Сейчас также смотрят

Экоцид в Харьковской области: что известно об утечке нефтяных продуктов

Более 10 тыс. кв. м территории была загрязнена из-за утечки топлива, рассказал начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов.

Проводится сбор данных обо всех жертвах, разрушении и загрязнении почв и воды из-за атаки российских беспилотников.

— Из-за того, что была атакована нефтебаза и произошла утечка топлива, была загрязнена большая территория, большой участок земли и не только. По имеющейся информации, более 3800 тонн топлива хранилось на этой нефтебазе, — сказал Болвинов.

Он добавил, что нефтепродукты (бензин и дизель) попали в реку возле Немышля. Сейчас идет исследование образцов земли и воды харьковскими экологами.

Начальник следственного управления отметил, что возбуждено уголовное дело по нарушению правил и обычаев войны. Также полиция рассматривает вопрос о регистрации уголовного производства по ст. 441 УК (экоцид).

Специалисты госэкоинспекции уже взяли пробы воды из реки Уды и сказали, что будут собирать огромное нефтяное пятно специальными заграждениями. Нефть будут нейтрализовать также специальными сорбентами.

В Харьковской ОВА сообщили, что загрязнения не попали в источники с питьевой водой. Полиция проверит, как на территории всей Харьковской области хранятся нефтепродукты и соблюдают ли технику безопасности.

Ранее мы рассказывали, что в двух громадах Харьковской области объявили эвакуацию. Читай подробнее по ссылке.

Фото: Олег Синегубов, Pexels

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.