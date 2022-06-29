Новый мощный обстрел Николаева, россияне попали в многоэтажку: фото и видео

Утром Россия нанесла очередной удар по Николаеву.

Одна из ракет попала в многоэтажный жилой дом, в котором находились люди.

По состоянию на 08:20 известно о пяти раненых и троих погибших, сообщает глава ОВА Виталий Ким.

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В результате вражеской ракетной атаки в одном из подъездов многоэтажки разрушены квартиры с третьего по пятый этаж.

На месте продолжаются поисково-спасательные работы. Работают чрезвычайники, медики и коммунальщики.

Фото: Даниїл Слиж

Фото: Даниїл Слиж

Фото: Даниїл Слиж

Фото: Даниїл Слиж

Подверглись обстрелам и другие районы Николаевской области. В частности, в Баштанском районе попадания были преимущественно по дорогам населенных пунктов.

Также продолжаются обстрелы населенных пунктов по линии разграничения в Березнеговатской общине. Информация о пострадавших и повреждениях в настоящее время уточняется.

А в Николаевском районе в результате обстрелов общин возникло возгорание полей с урожаем, зернового склада и нескольких жилых домов. Потерпевших, к счастью, нет.

Россияне продолжают цинично наносить удары по территории Украины. Читай, как мир отреагировал на обстрелы торгового центра в Кременчуге.

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