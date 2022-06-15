Украина

Обстрелы каждый день, однако военные уже готовы идти в контрнаступление. Рассказываем о ситуации в Гуляйполе

Андрей Почтев 15 июня 2022, 11:30

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