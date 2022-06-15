Обстрелы каждый день, однако военные уже готовы идти в контрнаступление. Рассказываем о ситуации в Гуляйполе

Одна из самых горячих точек на фронтовой карте Запорожья — Гуляйполе. Поселок, который уже покинула большая часть населения, ежедневно подвергается мощным и хаотическим обстрелам россиян из тяжелого вооружения. Но Гуляйполе все равно врагу не по зубам, потому что умело работает наша артиллерия. А бойцы терробороны, защищающие подход к городу, говорят, что ждут приказа, чтобы идти в контрнаступление.

На разбитый центр прифронтового Гуляйполя смотрит с постамента Нестор Махно. Вокруг города постоянно грохочет вражеская артиллерия.

Николаю — за 80. Он умело управляет велосипедом опустошенными улицами. Говорит, большинство людей отсюда уже выехали.

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Нас двое осталось на одной улице, соседи и мы. Крышу пробили осколки, 30 дыр, — говорит мужчина.

Николай, который во что бы то ни стало решил оставаться в родном Гуляйполе, говорит — верит в наших защитников. Желает им здоровья и победы, которую, несмотря на возраст, обязательно отметит.

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Сейчас окрестности Гуляйполя размыты обильными дождями. Добраться до позиций — дело не из легких.

58-летний Владимир из Ивано-Франковской области — доброволец, который 25 февраля повесил на гвоздь китель прокурора ради военной формы.

— Я работал в областной прокуратуре первым заместителем прокурора Ивано-Франковской области. Я добровольно пришел в военкомат и сказал, что хочу воевать, — рассказывает мужчина.

Враг ежедневно мощно стреляет по здешним позициям. Впрочем, командир взвода уверяет — наша артиллерия часто дает оккупантам отпор. Чего только стоит недавний громкий успех в соседних оккупированных Пологах, где украинская артиллерия разнесла вдребезги вражеский склад боеприпасов и технику.

— Насколько я наблюдаю наших больше… наша артиллерия лучше работает, чем русская. Мы рвемся в бой, но ждем. Ждем, когда дадут команду идти в контрнаступление, — говорит командир взвода Владимир.

Под постоянными бомбардировками находится Николаев. Ранее мы рассказывали о ситуации в Николаевской области.

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