Ожидал легкой прогулки, а получил ад! Шмыгаль о войне в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал очередной брифинг по поводу войны в Украине.

Читайте основные положения речи премьер-министра.

Сегодня состоялось внеочередное заседание Правительства, на котором был принят ряд важных решений.

Обеспечение стабильной работы производителей продовольствия

Максимальный срок, за который будут производиться расчеты за поставленные социально значимые пищевые продукты украинского производства, составит не более десяти календарных дней со дня выставления поставщиком соответствующего счета.

Обеспечение военных запасом дизельного топлива

Это должно сделать Государственное агентство резерва.

Конфискованное имущество перейдет на нужды ВСУ

Конфискованное по решению суда и Государственной таможенной службой имущество будет передано на нужды Вооруженных сил Украины.

Координация доставки гуманитарной помощи к украинцам

Госпогранслужба и Гостаможслужба должна обеспечить упрощенный режим пересечения государственной границы для транспортных средств, осуществляющих доставку гуманитарной помощи.

Военно-гражданские администрации вместе с Нацгвардией, Нацполицией и ГСЧС обеспечат ее принятие, размещение и хранение.

Бесперебойная выплата пенсий

В случае, если люди не могут получить средства по месту жительства, или если нет возможности направить средства на указанный счет, то выплата пенсий и пособий будет осуществляться денежным переводом.

Минсоцполитики вместе с Пенсионным фондом и другими органами свяжутся с получателями через личный е-кабинет Пенсионного фонда для уточнения фактического местожительства в данных условиях.

Временное закрытие пунктов пропуска через государственную границу с Россией и Беларусью

Граждане Украины, находящиеся на территории этих стран и желающие вернуться домой, смогут въехать в Украину спокойно и беспрепятственно.

Также премьер-министр обратился к цивилизованным странам с призывом о помощи и поблагодарил государства, которые уже отправили и продолжают отправлять в Украину оружие и другие товары, необходимые для обеспечения деятельности ВСУ и нашей медицины.

Если вы хотите скорейшей победы Украины над российскими оккупантами, предлагаем почитать, как помочь армии Украины: куда перечислять деньги и как помочь физически.