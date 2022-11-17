Сиди и молись! Жена оккупанта рассказывает о погибших российских военных в Украине

Российские военные ежедневно несут потери личного состава. Жены, матери, сестры знают об этих потерях и пытаются спрятать мужа от мобилизации или просят быть осмотрительным.

Удивительно, что мужчины продолжают идти на собственную смерть, а бунтуют только из-за плохих условий и обеспечения.

Главное управление разведки Украины продолжает публиковать перехваченные разговоры оккупантов. В одном из них жена рассказывает мужу об умерших на фронте.

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Женщина: — Привет, Толик, у нас нормально, а у тебя как? Ты там, где и был? Никуда не выводят? Сиди и молись!

Из третьего батальона 49 человек мёртвых привезли.

Из третьего вашего, который расформировали… Кого-то в первый отправили, кого-то бросили… Сиди на своем месте и не рыпайся, — говорит она.

Вот так только словом, а не делом россиянки заботятся о своих мужьях.

Пока россияне жалуются на ситуацию на фронте, ВСУ вытесняют их с украинских территорий. Ранее мы рассказывали о ситуации в Херсонской области и куда дальше будут бежать россияне.

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