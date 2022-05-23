Украина

Первый судебный приговор есть! Российского оккупанта приговорили к пожизненному заключению за убийство мирного жителя

Даниэла Долотова, редактор сайта 23 мая 2022, 19:30
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