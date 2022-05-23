Первый судебный приговор есть! Российского оккупанта приговорили к пожизненному заключению за убийство мирного жителя

Статистика ликвидированных оккупантов, конечно, радует, но справедливость должна торжествовать и в зале суда. Сегодня, 23 мая, Соломенский районный суд Киева сделал первый шаг к победе правосудия над преступлениями оккупантов и признал российского захватчика Вадима Шишимарина виновным.

Как отмечает СБУ, военного РФ приговорили к пожизненному заключению за убийство безоружного мирного жителя Сумской области. В основу обвинительного заключения была положена доказательная база следователей Службы безопасности и свидетельские показания.

Какие детали дела

По словам обвиняемого Вадима Шишимарина, командира отделения 4-й танковой Кантемировской дивизии Московской области, утром 24 февраля его подразделение получило приказ следовать за своей колонной. Таким образом, военный якобы и попал на территорию Украины.

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Однако уже 28 февраля его колонну разбили в Сумской области, а военные отдельными группами убегали в пункт постоянной дислокации.

Так же поступил и подсудимый 21-летний Шишимарин, который вместе с другими четырьмя военными отобрал автомобиль у гражданского. Оккупанты таким образом пытались добраться до границы.

В этот день русский военный и убил безоружного 62-летнего жителя села Чупаховка Сумской области Александра Шелипова.

По словам вдовы, ее пожилой муж ехал на велосипеде, чтобы посмотреть последствия разрыва бомбы в их населенном пункте. Он был одет в гражданскую одежду и не мог нести опасность кому-то.

Однако ему позвонил друг именно тогда, когда он обходил машину с оккупантами, которые решили, что мужчина передает их координаты ВСУ.

Подсудимый об этом моменте говорит, что неизвестный ему военнослужащий, вместе с ним находившийся в автомобиле, дал приказ расстрелять гражданского с телефоном.

Якобы этот человек имел звание прапорщика и не принимал отказов. К тому же другой русский захватчик тоже начал угрожать Шишимарину, заставляя его выполнить приказ. Так говорит сам обвиняемый.

После этого оккупант через окно автомобиля произвел четыре выстрела из автомата в гражданского, один из которых попал пострадавшему прямо в голову.

Несовпадение в показаниях самого подсудимого

Изначально обвиняемый Шишимарин говорил о том, что он случайно попал в пострадавшего Шелипова. Затем он рассказывал о неизвестном прапорщике, отдавшем приказ. Однако имя якобы виновного он вспомнить не смог, отметив, что этот человек все равно погиб.

Однако суд решил, что убийство было совершено с прямым умыслом. Поскольку подсудимый, по его словам, не знал мужчину, который отдавал приказ. Кроме того, у него не было опознавательных знаков, отражающих воинское звание.

Вместе с тем, по убеждению суда, понимая, что отданный ему приказ явно преступный…, обвиняемый мог ответить отказом, — отметил судья.

Поэтому у суда есть все основания полагать, что обвиняемый Шишимарин действовал с прямым умыслом и знал, что он совершает военное преступление. Кроме того, существуют обстоятельства, которые отягощают его вину. Это понимание того, что он военный РФ и пересечение границы другого суверенного государства уже является преступлением.

Как оккупант попал в руки правосудия

28 февраля после убийства гражданского четыре оккупанта попали в засаду терробороны, которая расстреляла машину захватчиков из ружей. Затем российские военные пытались скрываться на местной ферме, после чего решили сдаться.

Впоследствии, 4 мая, оккупант признался СБУ в совершенном преступлении. А уже 11 мая суду было передано обвинительное заключение в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — Нарушение правил и обычаев войны.

После этого обвиняемому предоставили бесплатного украинского адвоката, а 18 мая Шишимарин признал свою вину в убийстве гражданского и заявил, что согласен сотрудничать со следствием.

Сторона обвинения просила для оккупанта меру пресечения в виде пожизненного заключения. В то же время адвокат Шишимарин настаивал на изменении квалификации дела, поскольку обвиняемый выполнял приказ старшего по званию.

Однако Соломенский районный суд Киева признал Вадима Шишимарина виновным и приговорил его к пожизненному заключению. Сторона защиты заявила, что будет оспаривать решение суда.

Однако, как отмечает СБУ, служба и дальше будет фиксировать все преступления, совершенные российскими оккупантами в Украине.

Каждый захватчик непременно будет наказан!

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