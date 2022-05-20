17 га площади, но ценность гораздо больше. Почему Россия хочет контролировать остров Змеиный

Остров Змеиный — один из ключевых символов несокрушимости украинских воинов в полномасштабной войне России! Несмотря на то, что он временно оккупирован, Вооруженные силы Украины постоянно наносят смертельные удары по врагам.

Рассказываем, почему остров столь важен для Украины и России.

Долгие 82 дня остров Змеиный находится под российской оккупацией. С помощью десантных катеров российские военные пытаются установить системы ПВО, укрепить остров военной техникой и увеличить личный состав.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Это помогло бы врагу взять под полный контроль судоплавство в Черноморской акватории.

Но оккупанты терпят постоянные неудачи, ведь ВСУ, дождавшись концентрации вражеских войск, наносят смертоносные удары.

По мнению военного эксперта Александра Коваленко, России нужен Змеиный, в частности как плацдарм для атак на южные районы Одесской области, а также для контроля воздушного пространства.

Если российские военные установят системы ПВО, то смогут контролировать часть воздушного пространства Румынии и Болгарии.

Читать по теме Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 20 мая Генштаб ВСУ предупреждает мирное население Украины о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Остров Змеиный находится в Измаильском районе Одесской области, площадь — 17 га, длина 662 м, ширина — 560 м. От острова до ближайшего побережья Украины всего 30 км, а до Одессы — 120 км.

В 2007 году на Змеином основали украинское село Белое, жителей было немного — от 13 до 30 человек. 24 февраля к берегам острова подошел российский флагман — о храбрости украинских защитников и судьбе российского корабля знает весь мир.

Российские военные не перестают обстреливать Одессу, уничтожают базы отдыха и травмируют мирное население. Ранее мы рассказывали о последствиях ракетного удара по Одесской области.