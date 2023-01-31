Дважды в одну воронку попадает? Как семья из Запорожья снова осталась без крыши над головой

То, что снаряд дважды не попадает в одну воронку, — неправда. В этом на собственной беде убедилась семья из Запорожья, которую россияне лишили всего. Родители с двумя детьми чудом выжили после удара по городу в октябре, когда российская ракета разнесла подъезд в их многоэтажке.

Россияне дважды разрушили дом: семья вынуждена искать убежище

Начать жизнь заново они были вынуждены в дачном доме за городом, однако оккупанты попали и туда. Но прежде, говорят, нужна реабилитация для малышей, которые дважды получили психологическую травму.

На днях россияне атаковали дачный кооператив в Запорожской области, здесь до сих пор лежат обломки боеприпасов. Мощная взрывная волна разрушила пять домов. В одном из них и жила семья, ранее потерявшая дом.

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Вокруг — руины, от новенькой легковушки осталась куча металлолома.

Рушится крыша, потолок падает на меня, лестницу завалило, я начал разбирать проход, потому что дети были внизу, — рассказывает житель Запорожья Олег Ерофеев.

У самого же Олега лицо иссеченное осколками, но он радуется, что у детей лишь мелкие царапины. Это уже второй теракт россиян, во время которого семья чудом выжила. В прошлый раз квартиру в Запорожье разнесло во время ракетного удара в октябре.

Услышали взрыв, мы спрятались в коридоре, а потом я выхожу на балкон и вижу, что дома нет, — вспоминает Олег Ерофеев.

В тот день погибли четверо соседей семьи, а у детей — пятилетнего Саши и шестилетнего Ярослава — осталась тяжелая психологическая травма.

Три недели мы были на реабилитационном проекте, с детьми работали психологи, более-менее привели в чувства, — рассказывает мама детей Наталья Ерофеева.

Дети остались без крыши над головой

С кучкой спасенных вещей семья переехала за город, на дачу, но российская ракета разрушила и ее.

Остались без ничего, только с долгами. Наверное, мы такие одни, в кого попали дважды, в первый раз С-300, во второй — Искандером, — говорит Олег Ерофеев.

Наталья уверена, что местным властям все равно на людей, которым разбомбили жилье, ведь жить предложили в детском саду или школе. Только на днях депутаты горсовета приняли решение, согласно которому семьи, потерявшие жилье из-за российских атак, будут получать 10 тыс. грн ежемесячно от даты разрушения.

Но для семьи с детьми и без крова — это крохи, говорит Наталья. Сейчас семья скитается по чужим углам и радуется любой помощи от неравнодушных. В ближайшее время они планируют выехать на запад страны, подальше от частых бомбардировок.

Помочь семье ты можешь по этим реквизитам:

5168 7451 0770 2794 — карта ПриватБанка

Получатель: Ерофеев Олег Васильевич

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