Те, кто воюют за независимость, знают ее на вкус! Поздравление с Днем Независимости от Валерия Залужного

Еще в прошлом году, когда мы отмечали 30-летие Независимости Украины, мы не могли представить, что в этом году 24 августа встретим в полномасштабной войне. Украинская армия доказала, что способна противостоять врагу. Уже полгода мы даем отпор оккупантам и прогоняем их с нашей земли.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил украинцев с Днем Независимости. В ходе своего обращения он вспомнил всех, кто веками гибли за нашу свободу.
— Как можно почувствовать независимость? Те, кто за нее воюют, знают ее на вкус! Это вкус въедающейся в кожу земли. Вкус крови и смерти, которым пронизан воздух. Соленый вкус слез.
Независимость — это ответственность, лежащая на твоих плечах. Ты ведешь людей в бой и знаешь, что из него вернутся не все. Живые и павшие остаются с тобой навсегда, на совести и в памяти.
Независимость — это ответственность, лежащая на твоих плечах. Ты ведешь людей в бой и знаешь, что из него вернутся не все. Живые и павшие остаются с тобой навсегда, на совести и в памяти.
У независимости есть голос — это голос предков, они погибали в боях, в ГУЛАГах, пухли от голода и костьми выкладали дороги империи. Голос тех, кто в мирных городах и селах просит о помощи под обломками своих разрушенных домов. Голос наших детей, не выбиравших время и место рождения, но которым пришлось жить во времена великой войны.
Независимость возможна только тогда, когда люди готовы за нее сражаться.
Независимость возможна только тогда, когда люди готовы за нее сражаться.
Вечная память павших героям и вечная слава живым! Спасибо, защитники и защитницы Украины, честь имею служить вместе с вами! — сказал Валерий Залужный.
А принявшие участие в видео военные единогласно сказали, что готовы бороться за Украину, ведь они борются за жизнь родных и будущее своих детей.
Ранее Верховный главнокомандующий ВСУ и президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!