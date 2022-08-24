Те, кто воюют за независимость, знают ее на вкус! Поздравление с Днем Независимости от Валерия Залужного

Еще в прошлом году, когда мы отмечали 30-летие Независимости Украины, мы не могли представить, что в этом году 24 августа встретим в полномасштабной войне. Украинская армия доказала, что способна противостоять врагу. Уже полгода мы даем отпор оккупантам и прогоняем их с нашей земли.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил украинцев с Днем Независимости. В ходе своего обращения он вспомнил всех, кто веками гибли за нашу свободу.

— Как можно почувствовать независимость? Те, кто за нее воюют, знают ее на вкус! Это вкус въедающейся в кожу земли. Вкус крови и смерти, которым пронизан воздух. Соленый вкус слез.

Независимость — это ответственность, лежащая на твоих плечах. Ты ведешь людей в бой и знаешь, что из него вернутся не все. Живые и павшие остаются с тобой навсегда, на совести и в памяти.

У независимости есть голос — это голос предков, они погибали в боях, в ГУЛАГах, пухли от голода и костьми выкладали дороги империи. Голос тех, кто в мирных городах и селах просит о помощи под обломками своих разрушенных домов. Голос наших детей, не выбиравших время и место рождения, но которым пришлось жить во времена великой войны.

Независимость возможна только тогда, когда люди готовы за нее сражаться.

Вечная память павших героям и вечная слава живым! Спасибо, защитники и защитницы Украины, честь имею служить вместе с вами! — сказал Валерий Залужный.

А принявшие участие в видео военные единогласно сказали, что готовы бороться за Украину, ведь они борются за жизнь родных и будущее своих детей.

Ранее Верховный главнокомандующий ВСУ и президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости.

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