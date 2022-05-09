Правда против русской пропаганды. Как Россия присваивает все лавры победы во Второй мировой войне

День победы над нацизмом, который для большинства стран всегда был днем ​​траура и памяти, когда нужно напомнить всем, что такие преступления не повторятся снова, Россия всегда превращала в громкое празднование и игру мышцами перед другими странами.

Вклад Украины в победу не признавал украиноненавистник Сталин, а современному поколению россиян Путин и кремлевская пропаганда вкладывали в головы — Россия выиграла бы Вторую мировую войну и самостоятельно.

На самом же деле в советской армии воевали миллионы украинцев, погиб каждый пятый житель.

Во время Второй мировой на Левобережной Украине был разрушен каждый четвертый дом.

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Победу во Второй мировой Россия как преемница СССР закрепила только за собой. Но цифры красноречивее слов российских пропагандистов.

За все годы войны в армию СССР мобилизировали семь миллионов украинцев. Выходцы из Украины были в войсках Франции, Польши, США и Великобритании. В 1944 году каждый третий красноармеец был украинцем, мобилизовали даже самых молодых.

Историк Александр Зинченко говорит, что российские войска умеют только забрасывать врага пушечным мясом. Но чтобы выиграть во Второй Мировой, как и сегодня, этого недостаточно.

Погибшие миллионы украинцев — это почти половина потерь Советского Союза. Если учитывать депортированных и погибших от голода, то Вторая мировая унесла жизни 14 миллионов украинцев.

По Украине война прошлась дважды: сначала полная немецкая оккупация, а затем освобождение.

Одна только операция по форсированию Днепра для освобождения Киева забрала жизни сотни тысяч человек. В ходе освобождения на территории Украины было уничтожено 700 городов, 28 тысяч сел, 16 тысяч предприятий.

Украина своей позицией всегда показывала, что “никогда снова”. Мы показывали, что пережили это, готовы идти дальше, и никогда не хотим снова видеть такое зло. Однако Россия всегда утверждала: “Можем повторить”. И сейчас повторяет — уничтожает украинские города, убивает десятки тысяч гражданского населения, пытает и депортирует людей и даже не жалеет детей.

В День победы над нацизмом президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинскому народу. Мы верим, что победа за нами и Крещатик увидит парад победы Украины.