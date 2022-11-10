Новации в церкви или старые привычки? Готова ли Украина праздновать Рождество 25 декабря

Православная церковь Украины разрешила проводить церковные рождественские богослужения 25 декабря. Поэтому возникает только вопрос: готовы ли сами украинцы впоследствии перейти на празднование Рождества именно в канун Нового года или все же останется традиция выбирать между двумя датами.

Народный депутат Украины, член комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций Ростислав Павленко и народный депутат Украины, заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук рассказали Вадиму Карпьяку, насколько Украина готова переходить в церковных праздниках на григорианский календарь с большинством Европы.

Ростислав Павленко говорит, что ПЦУ приняла очень мудрое и взвешенное решение, что в тех общинах, которые к этому готовы, могут принимать решение самостоятельно и проводить рождественские богослужения 25 декабря.

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— Важно учитывать, что из 15 православных церквей всего пять пользуются юлианским календарем, а десять — новоюлианским, который еще несколько тысячелетий будет совпадать с григорианским. Поэтому большинство церквей уже придерживаются этого календаря.

Кроме того, идет дискуссия, как и в каждом обществе, которое переходило на новый календарь. Потому должна быть готовность людей.

Созрело ли общество к изменениям в датах для празднований

Никогда не узнаешь, как этот процесс будет развиваться, если не начать это делать и не сделать шаг навстречу тем, кто уже готов.

Конечно, есть большинство, поддерживающее традицию, но есть и значительное меньшинство, которому нужно дать возможность реализовать свои желания. Тогда как раз увидим, будет ли у нас два Рождества или же мы перейдем на празднование 25 декабря.

Читать по теме По желанию верующих — ПЦУ разрешила проводить богослужения на Рождество 25 декабря Православная церковь Украины разрешила епархиям проводить богослужения на Рождество Христово 25 декабря.

Как отразится решение ПЦУ на обществе и стране

На мой взгляд, вот такое поступательное движение приведет к тому, что большинство населения выберет ту дату, которая им более приемлема, — уверена Евгения Кравчук.

Но отмена празднования 7 января и насильственный перевод на 25 декабря может привести к обратному эффекту.

Мне кажется, мы можем быть интересны миру и тем, что празднуем Рождество еще и 7 января.

Это может быть нашей фишкой, в том числе и туристической. У нас будет продлен туристический сезон, когда уже все ярмарки в других странах ЕС закрываются, то у нас после Нового года это продолжается со своим довольно интересным этническим колоритом.

В скором времени наступит период новогодних праздников. Едва ли не всегда столица была эпицентром празднований. Читай, каким будет Новый год в Киеве.

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