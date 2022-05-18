Россия уже выпустила по Украине основную часть запасов ракет. О чем говорил Зеленский в новом обращении

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое обращение к украинцам и миру 18 мая.
Мы помним о Крыме. И мы никогда не забудем ни 1944 – геноцид, который устроила крымским татарам советская власть. Ни 2014 год – вторую волну уничтожения всего свободного на полуострове Крым.
Специально именно в этот день подписал закон о защите лиц, которых оккупанты лишили свободы, а также о защите членов семей таких людей.
Специально именно в этот день подписал закон о защите лиц, которых оккупанты лишили свободы, а также о защите членов семей таких людей.
Речь идет обо всех пленниках Кремля – и в Крыму, и в оккупированной части Донбасса. Закон дает им больше защиты и помощи от государства.
Напомним, сегодня Владимир Зеленский подписал указ о продлении военного положения в Украине.