Украина

Россия уже выпустила по Украине основную часть запасов ракет. О чем говорил Зеленский в новом обращении

Валерия Малицкая, главный редактор сайта 18 мая 2022, 23:36
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