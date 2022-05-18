Россия уже выпустила по Украине основную часть запасов ракет. О чем говорил Зеленский в новом обращении

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое обращение к украинцам и миру 18 мая.

Мы помним о Крыме. И мы никогда не забудем ни 1944 – геноцид, который устроила крымским татарам советская власть. Ни 2014 год – вторую волну уничтожения всего свободного на полуострове Крым.

Специально именно в этот день подписал закон о защите лиц, которых оккупанты лишили свободы, а также о защите членов семей таких людей.

Речь идет обо всех пленниках Кремля – и в Крыму, и в оккупированной части Донбасса. Закон дает им больше защиты и помощи от государства.

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Главное из обращения Зеленского 18 мая:

Более 2 тысяч ракет, которые российская армия выпустила по Украине, были основной частью их запаса ракет. То есть дальше – только остатки.

Говорил с новым президентом Объединенных Арабских Эмиратов. Поздравил его с избранием на должность. Пригласил принять участие в послевоенном восстановлении. Обсудили угрозу глобальной продовольственной безопасности, которую спровоцировала Россия этим вторжением.

197 военнослужащих Вооруженных сил Украины отмечены государственными наградами. 5 из них – посмертно. Также сегодня имел честь вручить ордена Золотая звезда военнослужащим, которым присвоил звание Герой Украины.

Полное видео обращения Зеленского 18 мая

Напомним, сегодня Владимир Зеленский подписал указ о продлении военного положения в Украине.