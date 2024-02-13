Засыплем врага дронами! Важный сбор для 82 ОДШБр — как присоединиться и принять участие в розыгрыше

Каждый день российские оккупанты стараются не только отобрать наши жизни, но и лишить приятных и привычных вещей, например, возможности отмечать праздники. Однако украинцы научились даже собственные особые даты, в частности, дни рождения, праздновать с пользой и организовывать сборы для ВСУ по любой возможности и без нее.

Специальный корреспондент телеканала ICTV Владимир Рунец рассказал Яне Брензей, что в честь своего 42-летия он начал сбор на 42 дрона для 82 отдельной десантно-штурмовой бригады. Как приобщиться и принять участие в интересном розыгрыше – найдешь информацию в конце материала.

— Когда у тебя день рождения, ты думаешь, это должен быть праздник. Но у нас стараются этот праздник украсть. Я считаю, что каждый украинец должен сейчас делать все для того, чтобы отвоевать свое право праздновать день рождения, Пасху, Новый год, Рождество, любой праздник в нормальных условиях, без тревог, без пробежек в подвал, или укрытие в туалете, в ванной комнате или в коридоре. И для этого нужно приближать эту победу.

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Не только у меня, а у каждого из нас праздник пытаются украсть. Поэтому давайте за мой день рождения засыплем врага дронами. Мне другого не нужно.

Сбор продолжается на FPV-дроны, с помощью которых украинская армия добивается значительных успехов на фронте и будет достигать еще больше, если мы будем ей в этом помогать.

Все знают об обещаниях западных партнеров дать нам миллион снарядов в год, чтобы мы смогли отстаивать свою государственность, свою родину. Но этого ждать долго и не всегда выходит. И на то есть причины.

— Мы, украинцы, должны сегодня отвоевать свое право за каждый день рождения тех, кто уже родился, Те, кто рождается сегодня, должны тоже праздновать в свободной Украине, европейском государстве. Тому, к которому мы привыкли за последние годы, пока не началась эта проклятая война, которую развязали россияне.

Мы должны сделать все для того, чтобы у каждого день рождения был в нормальных домашних условиях.

Условия сбора для 82 ОДШБр

Люди, которые донатят более тысячи гривен, автоматически примут участие в розыгрыше номера журнала Time с Валерием Залужным на обложке и подписью экс-главкома ВСУ.

Кто внесет взнос от 500 гривен — сможет получить бутылку игристого вина, произведенного в пока оккупированном Бахмуте.

За любой другой донат разыгрывается экскурсия на Телеканал ICTV. Поддержать сбор можно по ссылке, или же по номеру карты 5375 4112 0035 2917.

На начало 2024 года в Украине зарегистрировано 200 компаний, участвующих в изготовлении дронов. Упрощение правил и финансирование позволили увеличить мощности изготовления украинских дронов в 100 раз. Читай подробнее, как Украина наращивает изготовление дронов.

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