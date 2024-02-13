Украина

Засыплем врага дронами! Важный сбор для 82 ОДШБр — как присоединиться и принять участие в розыгрыше

Владимир Рунец Яна Брензей, ведущая и журналист программы Викна-новости 13 февраля 2024, 15:00

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