Сделаем все, чтобы вы почувствовали нашу поддержку! Сергей Притула обратился к украинцам

Сергей Притула обратился к украинцам с просьбой не паниковать. Украинский телеведущий был во Львове, когда началась война, но быстро вернулся в Киев.

Всем нашим желаю, кто держит оружие в руках, быть осторожным и свирепым одновременно.

— За спиной миллионы гражданского населения. Мы сделаем в тылу все, чтобы вы чувствовали нашу поддержку, — говорит телеведущий.

Сергей сообщил, что украинцы поддерживают военных и собрали уже колоссальные средства, на которые продолжают скупать все необходимое для ВСУ.

Украину поддерживает мир. Ранее мы рассказывали о протестах в мире против войны в Украине.