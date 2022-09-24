Семь месяцев войны: как это было? Хронология сопротивления, герои войны и события, которые невозможно забыть

Семь месяцев назад наша привычная, рутинная жизнь перевернулась с ног на голову. Уже 212 дней Вооруженные силы Украины, волонтеры, работники, предприниматели, студенты, родители, дети прилагают все усилия, чтобы победить имперскую Россию.

Война — это страшно, потому что боишься за жизнь самых дорогих. Война — это дорого, потому что гибнут тысячи красивых свободных людей. Война — это грустно, потому что пустуют стены детских садов и школ.

Редакция Вікон продолжает собирать важные цифры для украинцев, чтобы после Победы все мы помнили цену собственной свободы.

Хронология войны 2022 года: 212 дней

24 февраля

3:40 а.m. Первые танки в сторону Луганской области.

3:59 а.m. Первое понимание начала войны теми, кто встретил четырех военных РФ на пропускном пункте в Каланчаке.

04:35 а.m. Первые ракеты, Сумская область.

04:50 а.m. Российский президент Владимир Путин объявляет о начале проведения “специальной военной операции” на территории Украины с целью “денацифицировать” и “демилитаризировать” Украину. Именно так в России принято называть военные преступления на территории суверенного государства Украина.

05:00 а.m. Первые ракеты по Киеву, Львову, Ивано-Франковску, Ровно, Луцку, Одессе, Харькову, Николаеву, Мариуполе, Запорожье, Днепре и еще десяткам других украинских городов.

Все последующие часы у украинцев будут длиться вечно. Взрывы сольются в один сплошной гул, а тревожные чемоданы заполонят коридоры квартир.

10:40 а.м. “Русский военный корабль…” Остров Змеиный.

К концу суток россияне продвигаются вглубь северных областей. Мы слышим много сочувствия, обещаний, ждем решений и цепенеем от страха — мы еще не знаем, что будет дальше.

28 февраля – 1 марта

Мариуполь оказывается в блокаде, россияне беспощадно обстреливают территорию Украины.

6 марта

Присвоение звания городов-героев Харькову, Чернигову, Мариуполю, Херсону, Гостомелю, Волновахе, а также Ирпеню, Буче, Николаеву и Ахтырке.

15 марта

Оккупация Херсонской области и города.

18 марта

Начинаются бои за Азовсталь, украинские бойцы полка Азов призывают властей к деблокаде Мариуполя.

26 марта

Оккупация Славутича.

27–31 марта

Освобождение нескольких сел в Запорожской области. Освобождение Ирпеня. Освобождение сел в Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

1 апреля

Оккупация Изюма.

2 апреля

Отступление русской армии и освобождение населенных пунктов Киевской и Черниговской областей: Буча, Мотыжин, Ирпень. Раскрытие ужасающих военных преступлений России.

8 апреля

Полный отвод московских войск с территории Сумской, Черниговской областей.

17 апреля – 25 апреля

До конца апреля ВСУ освобождают села в Харьковской и Николаевской областях.

8 мая – 26 мая

Россияне входят в Попасную, Рубежное, Светлодарск, Лиман.

В июне ВСУ теряют контроль над городами Луганской и Донецкой области, но продвигаются вглубь Харьковской области.

16–17 мая

Бойцы Азова выполняют приказ верховного командования и выходят из Азовстали. Защитники попадают в плен к россиянам: часть из них везут в российский Новоазовск, но большинство — в поселок Еленовка.

30 июня

Возвращение под украинский контроль… простите, “жест доброй воли” на острове Змеиный.

3 июля

Оккупация Лисичанска.

22–23 июля

Украина при посредничестве Турции и ООН подписала зерновые соглашения о гарантиях безопасного вывоза из украинских морских портов зерна на экспорт. На следующее утро Одессу разбудили ракетные удары по порту.

2 августа

Объявление обязательной эвакуации из Донецкой области.

9 августа

“Хлопок” в Крыму. Россияне не хотят уезжать из Крыма, из Алушты. “Так душевно было”… Пока не раздались взрывы на аэродроме в Новофедоровке.

12 августа

ВСУ нанесли мощный удар по Антоновскому мосту в Херсонской области, через который РФ перекидывала технику для усиления собственных подразделений.

16 августа

“Мамулечки” и остальные уже начали “сваливать”. “Хлопок” в Крыму 2.0, или взрывы на российских складах с боеприпасами под Саками. Много россиян покидают временно оккупированный Крымский полуостров через Крымский мост.

22 августа

Сообщается о новом ударе по Антоновскому мосту под Херсоном. В Донецке уничтожена база батальона “Пятнашка” так называемой армии ДНР.

24 августа

Российские оккупанты ракетами ударили по железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области. В результате этого удара погибли 25 человек, около 50 были ранены.

8 сентября

Деокупация Балаклеи.

10 сентября

ЗСУ освободили Изюм и Купянск.

21 сентября

Исторический обмен пленными: 215 военнопленных, среди которых 108 — бойцы Азова, обменяли на Виктора Медведчука и 55 пленных российских военных.

На свободе командиры Азова Денис “Редис” Прокопенко, Святослав “Калина” Паламарь, Олег Хоменко, командир 36-й бригады морской пехоты Сергей “Волина” Волынский и командир 12-й бригады НГУ Денис Шлега. Они будут до конца войны оставаться на территории Турции под гарантии Реджепа Эрдогана.

Также на свободе наша “Пташка” — парамедик Екатерина Полищук, которая пела повстанческие песни на Азовстали. И беременные военнослужащие — Марьяна Мамонова, Яна Шумовецкая и Анастасия Черненькая.

Победы украинской армии в войне с Россией за семь месяцев

Конечно, нашей самой большой победой будет восстановление своих государственных границ образца 1991 года и изгнание врага из украинской земли раз и навсегда. Но, несмотря на это, всем нам важно замечать и помнить маленькие шаги, которыми мы приближаемся к победе.

Потери личного состава врага достигли 56 тысяч. По итогам первого полугодия 2022 года украинский IT-экспорт вырос на 23%.

Мы объединили около себя семерых лучших друзей Украины (США, Великобритания, Польша, Эстония, Латвия, Литва и Канада), помогающих уничтожать врага. Официально объявляли о сотрудничестве и подписывали меморандум о партнерстве между нами и производителями Bayractar. Они нам, кстати, передадут бесплатно свои беспилотники тогда, когда Польша собрала на них $5 млн.

Мы также собирали средства на беспилотники — собрали 600 млн грн. А еще мы выиграли Евровидение-2022, набрав суммарно 631 балл.

На YouTube стал доступным просмотр видео с автоматическим переводом субтитров на украинский. А 7 августа из наших портов вышли в открытое море три судна с зерном на экспорт.

Десятки лет борьбы, девять лет надежд — и Украине дают статус кандидата на члены в ЕС. А 9 мая Джо Байден подписал указ о ленд-лизе для Украины. 29 июня состоялся большой обмен пленными в формате 144 на 144, в том числе освобождены 95 защитников Азовстали.

А несколько дней назад, в ночь с 21 на 22 сентября был осуществлен исторический обмен военнопленными: 215 украинских военных, среди которых 108 украинских героев сопротивления Мариуполя с пятью известнейшими командирами полка Азов обмянены на предателя Украины Виктора Медведчука и еще 55 российских пленных.

А в России впервые с 1918 года произошел дефолт по суверенным долговым обязательствам в иностранной валюте. Это не совсем наша победа, но это приятный бонус к тому делу, которое сейчас мы делаем.

А результате успешного наступления только за последний месяц украинские военные освободили почти девять тысяч квадратных километров. Крупнейшими достижениями стали деоккупация Харьковских городов и поселков.

Среди крупнейших: освобождение Балаклеи 8 сентября, а уже 10 сентября — Купянска, были освобождены Изюм и Волчанск.

Читать по теме В Украине прекратили деятельность ОПЗЖ — какие еще пророссийские партии под запретом Рассказываем о запрете партии ОПЗЖ и других пророссийских партий в Украине.

Трагедии: семь месяцев войны с Россией

Действительно, мы воюем не просто с военными Российской Федерации — мы сражаемся с 600-летним злом, которое душило украинство с первого дня, как только обзавелось армией. У русского человека совершенно не развито чувство эмпатии — то, что отличает людей от животных.

Россияне всегда сеяли зло, а войну в Украине военные РФ смогли превратить в несколькотысячные братские захоронения, в несколько сотен пожарищ, в тысячи зверских убийств.

За семь месяцев войны Украина потеряла от 12 до 29 тысяч мирного населения, по данным украинского правительства. При этом данное число жертв значительно меньше реального, поскольку мы не можем проверить каждого пропавшего человека. К тому же во время оккупации городов россияне массово убивали население — только по району Бучи погибли 1137 человек, а в Мариуполе россияне за три месяца войны убили 22 тысячи гражданских людей.

Во время авианалета на драмтеатр в Мариуполе погибли не менее 600 человек.

Каждый день российскими ракетами страдает Запорожская, Харьковская, Николаевская области. Близко к катастрофе находятся Донецкая и Луганская области — только в городе Кременная было прицельно расстреляно 56 пожилых людей.

В результате обстрелов Николаева в разное время погибли более 120 человек, а в Харькове и области — более тысячи жертв. Неизвестно, что происходит во временно оккупированном Херсоне и области: есть факты пыток и массовых убийств тех, кто не нравится оккупантам.

В результате коварного обстрела вокзала в Краматорске погибли 59 человек.

погибли человек. А в результате ракетного удара по ТРЦ Амстор в Кременчуге — 21 человек.

— человек. Российские ракеты, выпущенные посреди белого дня по центру Винницы 14 июля, убили 22 человека, в том числе троих детей.

14 июля, убили человека, в том числе детей. Очередным преступным актом террористической России стала трагедия в Еленовке : россияне убили более 50 военнопленных азовцев.

: россияне убили более военнопленных азовцев. 24 августа, в День Независимости Украины россияне убили 25 человек ударом по станции Чаплино в Днепропетровской области.

Свежей раной для Украины стала “Изюмская резня”: после деоккупации Изюмского района Харьковской области ВСУ обнаружили более 400 массовых захоронений в лесу. Эксгумированы тела как гражданских, так и военных сил ВСУ с признаками пыток.

Также россияне каждый день обстреливают наши города и убивают мирных жителей: сегодняшний обстрел по Запорожью принес смерть одному человеку.

Из Украины незаконно депортировали в Россию более 2 млн украинцев, из них около 250 тысяч детей. По словам бывшей уполномоченной по правам людей Людмилы Денисовой, было официально зафиксировано более 400 случаев изнасилований украинцев, но это те случаи, о которых сообщали жертвы или очевидцы. Настоящее число значительно больше.

Всего в мире сейчас находится около 13 млн украинских беженцев.

Герои войны: лица волонтеров

Сейчас каждый из нас смело может назвать себя волонтером, потому что украинцы объединились в сильный круг помощи. Утро начинается с донатов на ВСУ, а при покупке одежды или продуктов мы ищем в интернете пункты приема той или иной продукции для беженцев.

Но мы вспомним звездных волонтеров, которые стали примером для многих.

Сергей Притула стал волонтером с первого дня войны. С помощью его фонда украинцы уже собирали на Bayraktar (но в конце концов за деньги был куплен доступ к сети спутников ICEYE). Благодаря продаже картин Марии Примаченко фонд купил для наших служащих 15 бусов и один грузовик. Волонтеры купили 1030 раций, восстанавливали поврежденную технику, покупали десятки багги, сотни дронов и тепловизоров.

Последняя новость, повергшая украинцев в шок — аренда спутника ICEYE и информации из них для украинских военных на собранную украинцами сумму 600 млн грн.

Он же совместно с победителем Евровидения-2022 Kalush разыграл призы главного песенного конкурса мира и собрал средства на БПЛА для армии.

Леся Никитюк в начале войны помогала беженцам у себя в Хмельницкой области. Она селила их и помогала гуманитарной продукцией. Гуманитаркой занимается и сейчас.

А еще записывает мотивационные видео для наших военных, обращается к аудитории в России и Беларуси, распространяет правду о войне в Украине.

Ада Роговцева помогала украинскому фронту с 2014 года. Сейчас актриса вместе со своей семьей волонтерит в собственном доме: пускает военных помыться, стирает и сушит их одежду, самостоятельно готовит и передает военным еду.

Тарас Тополя теперь служит в рядах ВСУ. С первого дня полномасштабного вторжения он вступил в ряды ТрО, а когда ситуация на Киевском направлении стабилизировалась, отправился в Харьковскую область.

Сейчас Тополя ежедневно пишет в своих социальных сетях о ситуации на фронте и анализирует общеполитическую ситуацию в стране и вокруг нее.

Барбара Кузьменко — дочь Скрябина тоже волонтерит. Мы уверены, что так же поступал бы и ее отец.

В настоящее время девушка активизировала благотворительный фонд имени своего отца. Она направляет материальную и гуманитарную помощь больницам, детским домам и военным фондам.

Герои войны — все наши военные. Эти ангелы защищают украинскую землю и наши с вами жизни — и выживший, несмотря на прогнозы врачей, сапер, и Шейх, покинувший бизнес и приехавший в Украину, и тот военнослужащий, который с тяжелыми ранениями хочет воевать, и танкисты, никогда не теряющие оптимизм.

Мы в который раз вспомним женщин на войне, беспощадно уничтожающих оккупанта, врачей, держащих оборону за военными, и священнослужителей, верящих в Бога и нашу победу.

Героем сейчас стал каждый украинец, имеющий в сердце Украину.

Детская сила и крупнейший офлайн-донат

В продолжение темы о волонтерстве и геройстве каждого украинца стоит вспомнить восьмилетнего парня Сергея, который пением собрал 64 тыс. грн и передал их лично Сергею Притуле.

Видеть, как на помощь армии собирают деньги дети, слишком сложно для каждого взрослого человека. Когда слышишь саксофон, то вспоминаешь 13-летнего Синезия, который играл украинские песни прямо на оккупационном блокпосте. А играть в шашки теперь хочет каждый, чтобы посоревноваться с десятилетней Валерией, чемпионкой мира по шашкам.

Наш дом — 603 700 кв. км

Нашей самой большой, самой желанной исторической победой будет восстановление украинских государственных границ площадью в 603 700 кв. км.

Наша победа разольется украинскими песнями от Ужгорода до Мыкильского, а в Одессе и Николаеве мы построим новые памятники украинским героям. Победа украинской идентичности будет в наших детях и внуках, которые родятся и вырастут на родной земле.

Победа станет очередным доказательством того, что Украина — независимое, свободное государство с исторической базой и сильным фундаментом человеческого потенциала на будущее. А украинцы и дальше бок о бок вместе шагают к победе, потому что в единстве наша сила!

О войне в Украине сейчас говорит весь мир: французский актер Ален Делон вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским исследовали причины и последствия российско-украинской войны.



Подписывайся на наш Telegram-канал и читай актуальное сегодня!