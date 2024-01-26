Украина

Случай с Гринкевичами последний? Закупки в Минобороны берут под контроль наблюдательного совета

Анастасия Грубрина, журналист сайта 26 января 2024, 12:30

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