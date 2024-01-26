Случай с Гринкевичами последний? Закупки в Минобороны берут под контроль наблюдательного совета

Украина меняет систему закупок и активно сотрудничает с правоохранительными органами, чтобы скандальных коррупционных схем больше не повторилось. Также будет создан наблюдательный совет с иностранцами, который будет контролировать закупки для военных. Что известно о новой системе закупок Минобороны — в материале.
Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков рассказал Вадиму Карпьяку в эфире телемарафона, как изменится система закупок в Минобороны Украины.
Команда министра обороны создала два государственных предприятия, одно из них занимается закупками тылового обеспечения, другое — закупкой вооружения.
Клименков говорит, что скандальные задержания являются частью результата изменений. Их будет больше, потому что одним из приоритетов Минобороны является очищение системы от неблагочестивых участников.
Мы активно сотрудничаем с правоохранительными органами, система сопротивляется, однако мы ее преодолеем. В декабре СБУ, офис Генпрокурора и Минобороны ликвидировали коррупционную схему на приобретении боеприпасов почти на 1,5 млрд гривен.
Мы активно сотрудничаем с правоохранительными органами, система сопротивляется, однако мы ее преодолеем. В декабре СБУ, офис Генпрокурора и Минобороны ликвидировали коррупционную схему на приобретении боеприпасов почти на 1,5 млрд гривен.
— Эти деньги 100% будут возвращены в ближайшее время в украинский бюджет. Мы работаем над тем, чтобы решить проблему системно. Внедряем новую архитектуру закупок по стандартам НАТО.
В ближайшее время будут созданы наблюдательные советы. Подбирать кадры будет рекрутинговая компания. Там будут участвовать иностранцы из стран-партнеров.
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