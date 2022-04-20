Снова от Академгородка до Лесной: киевское метро изменяет движение поездов с 21 апреля

В начале полномасштабной войны метро в Киеве работало исключительно как укрытие для людей. Однако по мере того как с каждым днем ​​столица возвращается к привычной жизни, киевская подземка тоже меняет график работы.

Нововведения заработают с 21 апреля. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Что изменится в работе метро

Движение поездов возобновят до станции Лесная, а интервал движения на всех линиях сократят до 10-15 минут. При этом подземные станции будут продолжать круглосуточно принимать людей как убежище от возможных российских атак.

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Движение поездов будет осуществляться

на красной линии: от Академгородка до Лесной;

линии: от Академгородка до Лесной; на синей линии: от Героев Днепра до Теремков;

линии: от Героев Днепра до Теремков; на зеленой линии: от станции Сырец до Красного хутора.

Будут работать пересадочные узлы Золотые ворота — Театральная и Площадь Льва Толстого — Дворец спорта. Однако поезда не будут останавливаться на станциях Майдан Независимости, Крещатик и Кловская.

Украинцы без устали чинят все, что разрушили оккупанты. Укрзализныця возобновила сообщение между Киевом и Черниговом. Украинские железнодорожники меньше чем за неделю восстановили три взорванных оккупантами моста и переложили километры путей.