Снова от Академгородка до Лесной: киевское метро изменяет движение поездов с 21 апреля

В начале полномасштабной войны метро в Киеве работало исключительно как укрытие для людей. Однако по мере того как с каждым днем столица возвращается к привычной жизни, киевская подземка тоже меняет график работы.
Нововведения заработают с 21 апреля. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
Движение поездов возобновят до станции Лесная, а интервал движения на всех линиях сократят до 10-15 минут. При этом подземные станции будут продолжать круглосуточно принимать людей как убежище от возможных российских атак.
Движение поездов будет осуществляться
Будут работать пересадочные узлы Золотые ворота — Театральная и Площадь Льва Толстого — Дворец спорта. Однако поезда не будут останавливаться на станциях Майдан Независимости, Крещатик и Кловская.
Украинцы без устали чинят все, что разрушили оккупанты. Укрзализныця возобновила сообщение между Киевом и Черниговом. Украинские железнодорожники меньше чем за неделю восстановили три взорванных оккупантами моста и переложили километры путей.