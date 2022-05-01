Советский праздник по пропагандистским методичкам не удался! Какая ситуация в Запорожье 1 мая

В захваченных городах Запорожской области оккупанты попытались устроить советский первомайский праздник по пропагандистским методикам. Ради нужной картинки доставили проплаченную массовку из Крыма.
Впрочем, создать показательную массовость и всенародное увлечение им все равно не удалось.
В Мелитополь привезли кучку массовки из Крыма, но митинг длился с пол часа. Здесь тоже пытаются ввести российские рубли. Ставят двойные цены в магазинах — в гривнах и рублях.
В Бердянске оккупанты украсили советскими лозунгами и включали старые песни. Но на площади было пусто. В Энергодаре тоже включали музыку на пустой площади — люди были не в восторге.
А свободные города обстреливают — Орехов бомбили целый день. Однако ВСУ оказывают сильное сопротивление: уничтожили около 50 российских солдат, танк и подвели штурмовик Су-25.
Нас поддерживает весь мир. В Украину уже прибыла партия бронированных скорых из Великобритании, чтобы спасать наших военных.