Чтобы не возлагать на людей лишнее бремя: Денис Шмыгаль о повышении цен на воду и горючее

Война продолжается. Для Украины и ее граждан — это реальное финансовое испытание. Но, несмотря на трудности, с самого начала полномасштабного вторжения власти сдерживают цены.

К примеру, ввели мораторий на повышение цен за коммунальные платежки и уменьшили налоги. Но постепенно в Украине возникают разговоры о повышении тарифов.

Денис Шмыгаль в эфире телемарафона Єдині новини рассказал какие тарифы вырастут, а какие останутся неизменными до конца войны.

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Также премьер-министр прокомментировал ситуацию с Национальной комиссией регулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Что будет с ценами на воду?

Напомним, 1 июля Национальная комиссия объявила о повышении тарифов на воду примерно на 32%. Против выступили Денис Шмыгаль и Владимир Зеленский, поэтому уже 3 июля решение отменили.

Очень важно во время этой войны, когда людям тяжело, действовать слаженно, как единая команда. Принимать взвешенные решения, чтобы мы балансировали между потребностями государства и возможностями людей, — сказал премьер.

Денис Шмыгаль отметил, что местные бюджеты накопили на своих счетах более 150 млрд. грн. Поэтому фактически они могут обеспечить дополнительным финансированием водоканалам и не поднимать тариф для людей.

Хотя НКРЭКП не зависит от Правительства, Шмыгаль убежден, что все должны действовать, как единая команда. До конца войны не нужно накладывать на людей дополнительное бремя, а проблему с водоканалами должны решить местные бюджеты.

В будущем мы будем согласовывать все решения, правильно и заранее общаться с обществом и искать механизмы компенсации. Есть достаточно инструментов, чтобы не возлагать на людей лишнее бремя.

Возврат довоенных налогов: на сколько вырастет тариф на топливо

С 1 июля на горючее вернулись довоенные налоги. Это необходимый шаг, продиктованный меморандумом о постепенном возврате налогов.

Шмыгаль отметил, что в июле цена на горючее ожидаемо вырастет до 5 гривен. Детальнее о возврате налогов на довоенный уровень мы рассказывали здесь.

Это не критическое повышение, но чрезвычайно важное поступление в бюджет, которое действительно поможет нам еще раз поддерживать Вооруженные силы Украины в борьбе с российским агрессором.

Он добавил, что каждая гривна из бюджета сейчас идет на финансирование ВСУ. До войны Украина получала в бюджет 1.5 триллиона гривен и обеспечивала все свои потребности.

Сейчас только 1.8 триллиона — это потребность и бюджет ВСУ. Так что возврат довоенных налогов — необходимость. Других изменений тарифов, по словам премьер-министра, не ожидается.

На сегодня ни в Европе, ни в Украине не наблюдается дефицита горючего. По прогнозам, дефицита тоже не будет. Мы ожидаем спокойной ситуации на рынке горючего, – сказал Шмыгаль.

Но возврат довоенных налогов еще не все. В Украине поднимутся цены на электроэнергию. Сколько придется платить, и почему выросли цены на электроэнергию, рассказываем в материале.

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