Традиции больше всего: когда поминальные дни в Украине в 2022 году и как их следует проводить

Культура и традиции – одно из важнейших достижений украинской нации, поэтому вспоминать историческое прошлое своего народа становится все более актуальным и важным.

Особенно в это непростое время, когда многим пришлось проститься со своими близкими, родными любимыми, важно вспомнить, как наши предки чтили память своих близких.

Каждый называет поминальные дни по-разному, однако нужно знать, когда они проходят и как традиционно нужно вести себя в этот период.

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Разнообразие названий

В целом в Украине достаточно распространена традиция чествовать близких, отправившихся в другой мир. Обычно их называют Гробки, Проводы, или Радуница.

Обычно разнообразие названий зависит от географии. Например, на Подолье, Волыни и Центре Украины привыкли говорить именно Гробки или Могилки.

Радуницей поминальные дни называют в Полесье и северных регионах Украины. В Приднепровье и на юге Украины говорят поминки.

Когда Гробки в 2022 году

Когда проходит девять дней после Пасхи, принято проводить Гробки, поскольку считается, что именно в эти дни души умерших посещают землю. Поэтому очень важно упомянуть о них именно в этот период.

В 2022 году Гробки выпадают на вторник, 3 мая. Однако большинство украинцев предпочитают устраивать их именно в воскресенье 1 мая.

Однако первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник призвал киевлян в этом году не посещать кладбища в поминальные дни.

С начала военных действий столица неоднократно подвергалась ракетным ударам, погибли мирные жители, поврежденные дома, школы, детсады. Есть факты обстрелов и территорий кладбищ.

Традиции и обычаи на Гробки

Поскольку перед Пасхой практически все дни заняты другими церковными праздниками и особыми днями, в которые не всегда можно заниматься физическим трудом, рекомендуется заранее позаботиться о могилах своих родственников.

Обычно за неделю следует навести порядок, чтобы согласно верованиям, души умерших видели, что о них заботятся и помнят до сих пор.

Кроме того, иногда Чистый четверг называют еще и Пасхой мертвецов, потому что считается, что именно в этот день в потусторонний день достигает известие о скором наступлении Пасхи.

После Пасхи нужно приходить в место, где похоронены близкие, и чествовать их память. С собой следует принести цветы, конфеты и печенье. Обычно, берут именно то лакомство, которое при жизни любили близкие.

Однако в Полесье традиции несколько отличаются от привычных всем. Там принято считать грехом унывать, поскольку умершие должны радоваться, что их родственники о них помнят. Таким образом, живые не должны “портить настроение” умершим.

Иногда даже такие дни могут вызвать у многих много эмоций и боли. Читай, как оправиться от потери самого родного человека.