Тысячу єПідтримки можно потратить на помощь украинской армии

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что команда Минцифры запускает обновленную функцию Вернись живым.

— Отныне Деньги єПідтримки можно потратить на помощь украинской армии. Средства можно перевести через Portmone — всю сумму выплаты в 1000 грн или остаток, который у вас есть на банковской карте єПідтримки, — пишет Федоров в своем Telegram.

Сделать это можно по ссылке.

Перевести средства можно, если у вас есть карта Монобанка, ПриватБанка или Альфа-Банка.

Украинцы еще 23 февраля собрали 20,5 млн грн в помощь украинской армии через фонд Вернись живым. За сутки собрали больше, чем за весь год!

Ранее мы рассказывали, что страницу фонда Вернись живым на Рatreon удалили. Сейчас этот вопрос решают.