На фоне обстрелов украинцев предупредили о веерных отключениях электрики — что тебе стоит знать

10 октября Россия нанесла ракетные удары по критической инфраструктуре многих украинских городов. Заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что под прицелом находились энергообъекты Львова, Запорожья, Днепра, Винницы, Киевской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Харьковской, Житомирской, Кировоградской областей.
В Укрэнерго заявили о возможных перебоях с энергопитанием в разных населенных пунктах.
— Энергетики оперативно используют резервные схемы питания и работают над устранением повреждений, — подчеркнули в энергетической компании.
Мэр Киева Виталий Кличко написал в Telegram о том, что частично ограничено электроснабжение промышленных клиентов и части бытовых клиентов Киева и всей области.
— Киевводоканал работает в центре столицы над ликвидацией поврежденной водопроводной сети. Но давление в сети уже нормализовали и потребителям обеспечено водоснабжение, — говорится в сообщении.
ГСЧС Украины сообщила об отсутствии электроснабжения в пяти областях:
Кирилл Тимошенко отметил, что возможны веерные отключения. Также он призвал 10 октября с 17:00 до 22:00 ограничить потребление электроэнергии. Это поможет избежать критических нагрузок на наши электросети.
Власти Украины призвали ограничить потребление электроэнергии. Приборы, которые потребляют её больше всего:
Если у тебя есть возможность, то используй эти приборы в первой половине дня, а вечером сведи пользование ими до минимума.
Веерные отключения — это отключение потребителей в результате срабатывания релейной защиты на сетях облэнерго (подстанции, линии). Этот процесс неуправляемый и появляется из-за аварийных ситуаций в энергосети. Его задачей является не допустить большой аварии по всей системе.
Стоит отметить, что это отключение потребителей не из-за дефицита объемов производства электроэнергии, а именно из-за повреждений.
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