От обороны к наступлению! Тысячи украинских бойцов тренируются освобождать нашу землю от оккупантов

Подразделения Вооруженных сил продолжают подготовку к освобождению украинских земель от оккупантов. Тысячи бойцов учатся использовать иностранные образцы вооружения за границей и оттачивают свое умение здесь, в Украине.
Наши коллеги по Военному телевидению побывали на одном из таких занятий и показали, как наши защитники учатся переходить от обороны в наступление.
Основной этап подготовки — боевое слаживание. С помощью танков и всех имеющихся средств поражения бойцы продолжают учиться эффективно действовать в составе роты.
Кроме отработки тактических действий, военные тренируются быстро эвакуировать раненых. Здесь без колесного бронетранспортера MaxxPro не обойтись.
Аппарат вообще хороший. Для быстрой эвакуации машина подходит. Мы подъезжали к позиции, нас прикрывала пушка сверху.
Аппарат вообще хороший. Для быстрой эвакуации машина подходит. Мы подъезжали к позиции, нас прикрывала пушка сверху.
Мы выходили, эвакуировали раненых и оказывали пострадавшим помощь, — говорит военный с позывным Северский.
Пока одни учатся идти в наступление, другие стойко удерживают оборону на фронте. Украинские артиллеристы показывают свою работу под Бахмутом и рассказывают о своем новом западном оружии.
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