От белья до зимней одежды: впервые в истории ВСУ для женщин создадут унифицированную военную форму

Если когда-то давно женщины могли видеть себя в форме только в мечтах, то теперь это может стать реальностью. В Министерстве обороны рассказали, что будет создана унифицированная военная форма.

Этим процессом уже занялись два проекта — Елены Зеленской под названием Безбар’єрність и Arm Women Now от Ирины Никорак.

Инициативы работают вместе, чтобы проанализировать опыт создания женской военной формы в других странах и создать такую одежду, которую будет комфортно носить защитницам.

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Ирина Никорак утверждает, что первую партию передадут бесплатно женщинам в ВСУ уже на этой неделе. В нее войдут штаны, кители и даже тактическое белье, разработанные по образцу формы американских военнослужащих.

Кроме того, Arm Women Now приступит к производству футболок, тактических рубашек, термобелья и теплой зимней одежды.

Такое производство просто необходимо, поскольку мужскую форму женщинам часто приходится перешивать или пытаться приспособить ее уже в полевых условиях. Эти неудобства могут доставить проблемы как защитнице, так и ее товарищам.

Средства на производство женской формы волонтеры собирали сами и уже имеют 400 тыс. грн, чтобы сшить 300 комплектов военной формы для женщин.

Если же форма хорошо покажет себя в полевых условиях, то Министерство обороны сможет утвердить единый стандарт женской военной формы и выделит на нее средства из бюджета.

А пока наши ребята продолжают защищать нашу страну и освобождать от оккупантов украинские населенные пункты. Читай, какая ситуация на временно оккупированных территориях южных регионов Украины.

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