Виталий Кличко о ситуации в столице и можно ли возвращаться в Киев

Киевская область освобождена от оккупантов и люди начинают возвращаться в свои дома, в частности в столицу.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о ситуации в городе и действительно ли безопасно возвращаться.

Он сказал: не стоит забывать, что несколько дней назад возле Киева продолжались бои. Системы ПВО работают, но гарантировать безопасность полностью невозможно, ведь россияне еще могут запускать ракеты по Киеву.

— Просьба, еще несколько дней подождать, возможно, через неделю, можно будет вернуться к этому вопросу (о возвращении — ред.), — сказал Кличко.

Относительно введения снова несколько дневного комендантского часа, мэр Киева сказал, что опирается на советы военных.

Также он поблагодарил всех работников Киева, поддерживающих коммунальную сферу города и всех тех, кто поддерживает жизнь в городе.

Мы рассматриваем возможность ослабление проверок (на блокпостах — ред.) и предоставить больше транспорта.

Однако он напомнил также, что мы живем в военных условиях и попросил с пониманием относиться ко всем неудобствам.

Наши военные уже уволили 50 населенных пунктов. Раньше мы рассказывали, какая ситуация в освобожденных от оккупантов городах.