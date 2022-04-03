Виталий Кличко о ситуации в столице и можно ли возвращаться в Киев

Киевская область освобождена от оккупантов и люди начинают возвращаться в свои дома, в частности в столицу.
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о ситуации в городе и действительно ли безопасно возвращаться.
Он сказал: не стоит забывать, что несколько дней назад возле Киева продолжались бои. Системы ПВО работают, но гарантировать безопасность полностью невозможно, ведь россияне еще могут запускать ракеты по Киеву.
— Просьба, еще несколько дней подождать, возможно, через неделю, можно будет вернуться к этому вопросу (о возвращении — ред.), — сказал Кличко.
Относительно введения снова несколько дневного комендантского часа, мэр Киева сказал, что опирается на советы военных.
Также он поблагодарил всех работников Киева, поддерживающих коммунальную сферу города и всех тех, кто поддерживает жизнь в городе.
Мы рассматриваем возможность ослабление проверок (на блокпостах — ред.) и предоставить больше транспорта.
Мы рассматриваем возможность ослабление проверок (на блокпостах — ред.) и предоставить больше транспорта.
Однако он напомнил также, что мы живем в военных условиях и попросил с пониманием относиться ко всем неудобствам.
Наши военные уже уволили 50 населенных пунктов. Раньше мы рассказывали, какая ситуация в освобожденных от оккупантов городах.