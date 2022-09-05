Чтобы поймать и наказать виновных — новое приложение, фиксирующее преступления оккупантов

Украинцы знают, что помогать Вооруженным силам можно разными способами: собирать средства на автомобили, донатить в фонды и т. д. Помогать разведке можно также, внося данные в новое приложение для выявления военных преступников. Об этом Вадиму Карпьяку рассказал разработчик приложения Юрий Гермашев. Читай подробнее и присоединяйся.

Военные преступники РФ — все о новом приложении

Новое приложение Военные преступники РФ помогает выявлять и каталогизировать российских военных и коллаборантов, совершавших преступления на территории Украины во время войны.

Приобщиться к важному делу может любой желающий. Также ты можешь воспользоваться информацией, которая содержится в приложении. Украина нуждается в данных о российских преступниках, поэтому, если у тебя они есть, поделись.

Речь идет не только о военных, но и о коллаборантах и ​​предателях государства.

Любой потенциальный враг является объектом нашего исследования и аналитики, — рассказывает аналитик и соучредитель ОО Осяжний обрій Юрий Гермашев.

Чем отличается от Миротворца

Миротворец — это база данных, а Военные преступники РФ — аналитическое приложение, позволяющее исследовать данные и срезы информации о коллаборантах, их причастности к преступлениям.

Этот инструмент позволяет узнать все о жизни преступника — кто он, из какого войска, кто его руководитель и т. д.

Разработкой проекта занимается три человека. В настоящее время в базе зафиксировано 17 200 человек, совершивших преступления против Украины и ее народа.

Для работы используются данные Главного управления разведки. В планах разработчиков — сотрудничество с украинскими военными и разведчиками на основе полученной информации.

Ранее мы рассказывали, как с помощью бота єВорог ДБР задерживает коллаборантов.

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