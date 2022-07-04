Военный учет женщин: кому нужно будет явиться в военкомат и действительно ли нельзя будет выезжать за границу

Защищать свою страну — безусловная обязанность каждого гражданина. Кто-то делает это в тылу, кому-то удается реализовать это по профессии, а некоторые избрали путь военной службы. И если раньше военнообязанными считались мужчины, то сейчас женщины тоже могут получить такой статус с 1 октября 2022 года.

Именно эту дату выбрали для того, чтобы женщины смогли ставать на военный учет, и только после этого они будут считаться военнообязанными. Прошлой осенью Министерство обороны Украины создало перечень профессий, представительницам которых предстоит явиться в военкомат.

Тогда было предложено 35 профессиональных направлений. Однако теперь этот список сократился до 14 специальностей и шести профессий, в которые вошли сферы медицины, электроники, связи, метрологии и картографии, финансов, бухгалтерского учета и аудита.

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Список специальностей и профессий, после получения которых женщины берутся на военный учет

Химия, химические технологии и инженерия, биология.

Телекоммуникации и радиотехника.

Инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия, системный анализ, кибербезопасность, микро- и наносистемная техника, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии.

Метрология и информационно-измерительная техника.

Науки о Земле, география, физика и астрономия.

Пищевые технологии, технология производства и переработки продукции животноводства.

Обеспечение войск, вооружение и военная техника, технологии легкой промышленности.

Физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза.

Стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения.

Биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия.

Ветеринарная медицина, ветеринарная гигиена.

Учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика, финансы, банковское дело и страхование.

Издательство и полиграфия.

Психология, социальная работа, социальное обеспечение.

Полный перечень специальностей и профессий, после получения которых женщины берутся на военный учет, смотри по ссылке.

Соответствующий приказ Министерство обороны Украины уже направило на согласование в Министерство внутренних дел Украины, Службу безопасности Украины и Службу внешней разведки Украины.

Согласно документу, существует даже специальная процедура, которая позволит при необходимости изменять перечень необходимых профессий в соответствии с потребностями ВСУ.

При помощи военного учета мы должны не только обеспечивать текущие потребности войска, но и заботиться о развитии Вооруженных сил, — отмечает министр обороны Украины Алексей Резников.

Такой шаг позволит иметь в запасе именно тех профессионалов, чьи навыки могут понадобиться в обозримой перспективе. Кроме того, такой вид документа позволит предотвратить ажиотаж при установлении на военный учет определенных лиц.

Однако окончательный вид перечня профессий, представительниц которых будут ждать в военкоматах, будет установлен только после согласования во всех соответствующих ведомствах. Поэтому список профессиональных дисциплин может измениться.

К тому же продолжается работа над упрощением процедуры установления на военный учет граждан Украины. Как отмечает Алексей Резников, все, что можно перевести в цифру, будет сделано.

Будут ли ограничения для военнообязанных женщин

Есть мнение, что к женщинам, которые вовремя не станут на военный учет, могут быть применены штрафы. Однако Алексей Резников опровергает эту информацию.

Министр обороны отмечает, что такие меры предосторожности могут быть применены только к военнообязанным гражданам, а они приобретают такой статус только после установления на учет. Поэтому не существует ни одного нормативно-правового акта, предусматривающего штрафы для женщин, которые впервые становятся на учет.

То есть, еще раз: женщины становятся военнообязанными только после того, как становятся на военный учет, и до момента становления на учет они таковыми не являются.

Можно ли будет женщинам выезжать за границу после взятия на учет

Советник главы МВД Виктор Андрусив уверяет, что женщины, которые станут на военный учет, смогут выезжать за границу.

Конечно, законом может быть предусмотрен соответствующий запрет, но Министерство внутренних дел пока не видит необходимости его внедрять.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр также опровергла фейки по поводу невозможности свободного передвижения военнообязанных женщин.

Никаких ограничений, связанных с мобилизацией, для пересечения границы в отношении женщин нет и по состоянию на сегодняшний день такие ограничения не планируются.

Кроме того, Анна Маляр отметила, что также распространяется ложная информация о принудительной мобилизации женщин. На самом деле с 24 февраля ни одной женщины принудительно не мобилизовали, как и до этого — с 2014 года. Кроме того, в ВСУ нет нужды в принудительной мобилизации женщин.

И все же лучше о службе женщин в ВСУ расскажут не документы, а живые люди. Читай историю женщины-командира Марии, которая служит в Донецкой области.

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