Война делает Россию с каждым днем ​​все токсичнее. Новое обращение Зеленского к украинцам и всему миру

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам.
Завершается 47-й день русско-украинской войны. Этого позорного вторжения, постепенно вычеркивающего Россию из международных отношений. Оно делает ее с каждым днем все токсичнее.
– Теперь только вопрос времени, когда своими же действиями, своими же военными преступлениями российская армия заставит всех в мире отказаться от каких-либо связей с российским государством, – добавил президент.
Смотри полное видео обращение Зеленского 11 апреля:
Напомним, мы так публиковали сегодняшнее обращение Зеленского к Южной Кореи.