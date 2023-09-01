Более десяти прилетов в здание! Как в Ирпене отстраивают лицей, пострадавший во время оккупации

Ирпенский лицей №3, наиболее пострадавший во время оккупации, готовится открыть классы! На восстановление руины нужны были миллионы, так что в отстраивание родители с педагогами почти не верили.

Но, несмотря на потери, учителя и дальше вели уроки дистанционно. Ученики в другие школы не переходили. В конце концов, средства на восстановление дал UNICEF. Сейчас лицей — сплошная стройплощадка.

Восстановили после десяти прилетов: как в Ирпене отстраивают лицей №3

Семиклассница Диана с мамой пришли посмотреть на восстановление лицея. Говорят, каждый день новые изменения. Дети следят за ремонтом и ждут, когда смогут сесть за парты.

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Хочется всех увидеть вживую, обнять, пожать руку, — говорит семиклассница Диана.

Из Ирпеня Диана выезжала с родителями под бомбами российской авиации в феврале 2022, когда вернулись после освобождения Киевской области — весь район был разбит, как в фильме ужасов. В городе было повреждено более 70% инфраструктуры, разбиты все школы и сады.

Наиболее поврежден был именно лицей №3. В здание было более десяти прилетов, еще 30 — поблизости. Практически все сгорело, техники не осталось, ее похитили россияне. Чтобы восстановить лицей, принялись искать благодетелей.

UNICEF выделил на восстановление школы $5 млн. С марта здесь работают строители. На сегодня выполнено 95% работ, говорят строители, поэтому уже скоро дети смогут сесть за парты.

Вокруг школы выкладывают дорожки, в спортзале расписывают стены, в классах собирают и ставят парты. Мебель тоже получили от благотворителей. А библиотекари разбирают учебники, часть из них новые. Ими поделились другие школы, ведь собственная библиотека сгорела.

В лицее есть и укрытие. Оно рассчитано на 500 детей, это чуть меньше половины школьников. Поэтому уроки будут в две смены. Открыть лицей для детей обещают через две недели.

Раньше мы рассказывали, как бахмутский лицей готовят к открытию в Ровенской области.

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