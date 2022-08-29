Впервые в истории Украины бригадам ТрО торжественно вручили боевые флаги – что это значит

По приказу президента Украины Владимира Зеленского бригадам территориальной обороны из разных областей Украины торжественно вручили боевые флаги.

Эти символы олицетворяют честь, доблесть, а также боевые традиции каждого военного подразделения. Вручение боевых знамен – это признание заслуги каждого защитника.

Именно с этим флагом вы будете принимать на службу и провожать своих собратьев в небесный полк. Оберегайте его как родную мать, как нашу Родину, – говорит в речи главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Впервые в истории Вооруженных сил Украины боевое знамя, символизирующее высокое признание заслуг воинов, получили боевые бригады терробороны.

Среди них и столичная 112, которой пришлось участвовать в самых ожесточенных боях под Броварами, Гостомелем, Бучей и Ирпенем.

112 отдельная бригада ТРО стала за защиту Киева в первые дни полномасштабной войны. Тогда из нескольких сот военнослужащих и добровольцев она развернулась в многотысячную бригаду.

В результате защитники победили в битве за столицу, когда оккупанты оцепили Киевскую область. Теперь киевские терроборонцы ведут бои на востоке Украины.

Кроме 112 бригады, боевые флаги получили также подразделения из Донецкой, Луганской, Сумской, Черниговской и Харьковской областей.

Украинские военные продолжают свои подвиги и прорвали вражескую оборону на Херсонском направлении. Руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк уже подтвердила данную информацию, поэтому остается только ждать обновления.

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