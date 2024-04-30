ВСУ недополучили питание: какие поставщики намеренно оставили войско без продуктов

Генеральный директор государственного оператора тыла Арсен Жумадилов рассказал Вадиму Карпьяку в эфире телемарафона, что некоторые поставщики питания для ВСУ не выполнили своего задания, поэтому есть военные, которые недополучили питание. До сих пор наблюдаются небольшие перебои. Это связано с тем, что идет перераспределение поставщиков.

ВСУ недополучили питание: какие поставщики не выполнили свою задачу

Некоторые поставщики сорвали поставки для войск на 25% и 50%. Это вызвало резонанс. Заказы у них уже прекращены. Были законтрактованы другие поставщики пищи для войска.

К сожалению, не удалось избежать перебоев со снабжением по некоторым отдельным воинским частям. Такие перебои происходят каждый раз, когда меняются поставщики, и начинается новый период питания, — говорит Жумадилов.

Арсен Жумадилов добавил, ему неприятно, что случилась такая ситуация, и извинился перед всеми, кого она коснулась. По состоянию на конец апреля ситуация стабилизировалась. Количество поставщиков увеличено вдвое с перераспределением регионов, чтобы ни на одном из них не было слишком много и чтобы каждый мог поставить нужное количество продуктов.

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Причинами, по которым военные вовремя не получили питание, стало то, что поставщики не рассчитали свои возможности и взяли на себя слишком много. Кроме этого, недобропорядочные поставщики решили показать, что “без них питание ВСУ невозможно”.

Были зафиксированы факты искусственного препятствия поставщикам, которые были нами законтрактованы. Было подготовлено заявление в правоохранительные органы по поводу препятствования деятельности ВСУ, — рассказал Арсен Жумадилов.

К не справившимся поставщикам будут применять санкции и взыскать штрафы в рамках контрактов. Новых поставщиков проверяют более тщательно.

Раньше мы рассказывали, что говорят военные об “усталом тылу”.

Фото: иллюстративное

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