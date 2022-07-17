За что отстранили генпрокурора Венедиктову и устранили главу СБУ Баканова — обращение Зеленского

17 июля вечером президент Владимир Зеленский отстранил Ирину Венедиктову от должности Генпрокурорки. Также он устранил Ивана Баканова с должности главы СБУ.

Глава государства приказал возложить на Алексея Симоненко исполнение обязанностей Генерального прокурора.

Я принял решение об отстранении от должности Генерального прокурора и об отстранении главы Службы безопасности Украины.

– По состоянию на сегодняшний день зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов.

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В 198 уголовных производствах соответствующим лицам поставлено в известность о подозрении. В частности, более 60 работников органов и СБУ остались на оккупированной территории и работают против нашего государства.

Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, зафиксированные между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, задают очень серьезные вопросы соответствующим руководителям.

Каждый из таких вопросов получит ответ.

Сегодня из России прозвучало очередное не очень трезвое заявление о якобы “судном дне” для Украины. Конечно, никто не будет воспринимать такое запугивание. Но посмотрите, насколько цинично говорить такое же сегодня – в очередную годовщину уничтожения Россией в небе над украинским Донбассом малайзийского Боинга. 298 человек были убиты в очевидном акте терроризма. 80 детей. Граждане десяти стран.

Ранее мы рассказывали, удалось ли отыскать истину в трагедии с Boeing MH17 и как проходит суд над теми, кто устроил крушение рейса малайзийского самолета.