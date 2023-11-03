Кругленькая сумма за нарушение комендантского часа — в Нацполиции рассказали о штрафах для граждан и бизнеса

С введением в Украине военного положения начал действовать комендантский час. Со временем он становился меньше в разных регионах. И сначала большинство граждан его придерживались, а потом люди стали выходить на улицы в это время.

Поэтому в Украине хотят штрафовать за нарушение комендантского часа. В ВРУ зарегистрировали соответствующий законопроект №10195. Теперь нужно, чтобы его приняли.

В эфире телемарафона Єдині новини спикер Национальной полиции Украины Елена Бережная рассказала о том, каким образом в будущем смогут штрафовать людей, нарушающих требования комендантского часа. Она добавила, какие могут быть исключения, которые помогут избежать наказания.

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Кроме того, Бережная поделилась, что предусматривает план действий МВД на случай блэкаутов по Украине.

Штрафы за нарушение комендантского часа

Штраф за нарушение комендантского часа для граждан составляет 8500 – 17 000 грн., для бизнеса 51 000 – 102 000 грн.

Если граждан второй раз нарушит комендантский час, штраф будет составлять 17 000 – 34 000 грн, для бизнеса 170 000 – 340 000 грн.

По словам Бережной, с момента введения комендантского часа не была предусмотрена ответственность за его нарушение. Поэтому Национальная полиция не имела инструментов для привлечения граждан к ответственности.

Есть категория людей, которая сможет находиться на улице во время комендантского часа. У этих людей должны быть соответствующие пропуски. Это граждане, работающие в учреждениях критической инфраструктуры. Если человек сошел с поезда на вокзале во время комендантского часа, то лучше находиться там до его завершения.

— Но, прежде всего, Нацполиция — человечный орган, который будет рассматривать каждый случай. Если людям нужна помощь или полицейская забота, полиция будет подключаться, — сказала представитель Нацполиции.

План действий на случай блэкаутов от МВД

Министерством внутренних дел утвержден алгоритм действий при длительном отключении электроэнергии. В первую очередь это будет усиление патрулирования и обеспечения учебных заведений, и объектов критической инфраструктуры генераторами, также обеспечение функционирования пунктов несокрушимости. Они будут разворачиваться в каждом участке полиции.

Людям следует позаботиться о том, чтобы быть заметными на дороге. На одежде должны быть фликеры, вс собой надо иметь маленький фонарик.

К зиме нужно готовиться раньше времени. Ранее мы рассказывали, как подготовиться к блэкауту 2023–2024.

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