Мы ничем не хуже! Что говорят военные о законопроекте про мобилизацию №10449 — честный ответ

В начале недели в Верховную Раду подали обновленный законопроект о мобилизации. Тему активно обсуждают и гражданские, и военные. Военнослужащий ВСУ Александр Положинский рассказал Вадиму Карпьяку о реакции военных на новый законопроект о мобилизации.

Законопроект о мобилизации 10449: реакция военных на документ

Александр Положинский говорит, что любое общение с нашими военными всегда доходит до вопроса демобилизации. Потому что военные устали физически и морально, им нужна замена.

Поднимается вопрос внутреннего выгорания, упадка, потому что нет уверенности, как долго будет длиться для каждого из нас служба, — говорит военный.

Многие в начале полномасштабного вторжения шли добровольцами на фронт. Они не шли для того, чтобы становиться профессиональными военными, тогда не стоял вопрос, на сколько идут люди. Прошло почти два года, и добровольцы до сих пор не знают, сколько еще будут служить.

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Чаще возникает вопрос: как долго я должен служить в ВСУ, защищать свою землю и народ, когда есть большое количество людей, которые ничем не лучше и не хуже меня, — объясняет Положинский.

Читать по теме Обновление законопроекта о мобилизации: что нового предусматривается для военных и призывников Рассказываем об основных положениях законопроекта о мобилизации.

Военные ждут возможности отдыха и хотят справедливости, поэтому полностью поддерживают законопроект. Александр Положинский говорит, каким бы подготовленным воин ни был, ему нужен отдых, а кратковременная ротация такой возможности не дает.

Именно поэтому в армию должны приходить новые люди в большом количестве. Это напрямую зависит от мобилизации. Военные говорят, если не будет мобилизации, рано или поздно моральная и физическая усталость защитников даст о себе знать. И воевать будет некому.

Раньше мы рассказывали, кого могут призвать по законопроекту №10449.

Фото: 47ОАБр

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