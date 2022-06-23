Защитники Запорожья показали кадры с передовой: какая ситуация на направлении сейчас

В Запорожье оккупанты хотели плотно вкопаться и укорениться, занять выгодные позиции, однако у украинских военных другие планы и укореняют в украинскую землю они иначе.

Бойцы национальной гвардии рассказали, что оккупанты не хотят покидать позиции, однако они уверенно им помогают это сделать, вытесняя врага.

Россияне привыкли оставлять после себя след вандализма, в Запорожской области они не проходят даже мимо церкви. Видео из разбитой церкви прислал один из бойцов.

Но защитники не привыкли оставлять подобное безнаказанным, так что одним за другим уничтожают технику и заставляют врага отступать.

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Таким образом собралось уже немало трофеев, которые кое-где бойцы используют против российских захватчиков. Таков и отмытый от свастики российский танк МТ-ЛБ.

Сейчас военные Нацгвардии переводят дыхание, чинят броню и ждут следующих задач от командования.

Ребята делятся, что в первых боях молились все, но сегодня страх прошел, и военные выполняют свою работу — защищают Украину и ее людей.

Нацгвардейцы говорят, что оккупанты уже боятся идти вперед, однако и позиций оставлять не хотят. Но наша армия всегда готова с этим помочь незваным гостям.

Боец за прозвище Мажор уверяет, что украинские бойцы берут посадку за посадкой и активно продвигают врага от области.

А пока наши военные отодвигают захватчиков от границ, Украина приближается к ЕС. Читайте наш материал, что для Европы означает кандидатство Украины на членство в Союзе.