Почти 750 снарядов по городу — и это только за месяц! Что происходит в обессиленной оккупантами Авдеевке

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в прямом эфире телемарафон Єдині новини рассказал о ситуации в Авдеевке. По его словам, она пока еще контролируемая. Однако россияне приложат все силы, чтобы захватить город, забрасывая город КАБами и обстреливая из артиллерии.

О боях в Авдеевке

— Если говорить в целом, ситуация очень сложная, напряженная и непростая. Знаете, если еще несколько недель назад говорили, что сложно, но контролируемо, то сейчас очень сложно и, можно даже сказать, что где-то местами критично. Конечно, это не значит, что все пропало или что все очень плохо, но враг бросает очень большие силы на наш город.

Если говорить в цифрах, то за минувшие сутки 37 снарядов прилетело в Авдеевку. В общем, с 1 января 2024 и до 5 февраля 746 КАБов уже залетело в город. Для сравнения, за прошлый год где-то в августе, когда начали лететь снаряды, их было 140.

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При всем этом еще очень много горожан остается в городе. По состоянию на утро 5 февраля еще 945 человек находятся в Авдеевке.

Об уличных боях и ДРГ в городе

— Как таковых уличных боев в городе нет. Конечно, есть какие-то единичные попытки, пытаются где-то пройти в город, пройти по улицам. Однако наши ребята это, конечно же, отрабатывают. Главное, что линия обороны держится, несмотря на очень сложные условия.

Несмотря на то, что враг действительно давит там большими силами, заходят единичные ДРГ, но наши ребята их вылавливают и обезвреживают. И в такие моменты, конечно, идет стрелковый бой.

Как происходит эвакуация местного населения

— Такие вещи мы не можем озвучивать в целом. Конечно, все горожане знают, как заказать, условно говоря, эвакуацию.

Нередки случаи, когда родственники из более спокойных территорий Украины выходят на военную администрацию, полицию, Белый Ангел и говорят, что по определенному адресу живет человек и мы бы хотели, чтобы вы его забрали. Но очень часто бывает такое, что мы приезжаем, а люди отказываются эвакуироваться.

Ранее мы рассказывали об утренней ракетной атаке на Украину и взрывах в разных городах 7 февраля 2024 года.

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