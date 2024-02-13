Средства сброса печатают на 3D-принтере! Зрители ICTV собрали на дроны для 65-й бригады

Звезда ICTV — отныне так зовется дрон с тепловизором, который уже в ближайшие дни будет уничтожать оккупантов на Запорожском направлении. Его и еще несколько десятков беспилотников воины 65-й ОМБр приобрели благодаря донатам неравнодушных украинцев, зрителей телеканала ICTV и марафона Єдині новини.

Зрители ICTV собрали на дроны для 65 бригады — как помочь еще

Потребность в дронах у 65 бригады постоянная, поэтому присоединиться ко сбору на дроны можно по этому номеру карты: 5375 4112 0987 7260. Почти в каждом сюжете о воинах 65 бригады, которая защищает Запорожское направление, зрители видели номер карты, по которой можно им помочь.

За несколько месяцев за донаты от неравнодушных зрителей удалось приобрести 20 дронов. Приобретенные БПЛА сразу проверяют в полевых условиях. 23-летний военный с позывным Малой крушит врагов с помощью БПЛА уже год.

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Кроме штатных боеприпасов, сыплют и самодельные устройства. Печатают даже на 3D-принтере. Такие дроны — гибрид, могут быть как камикадзе, так и многоразовыми — со сбросом.

Дрон, который стоил 58 тыс. грн, назван Звезда ICTV.

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Уникальный дрон, ночной, с тепловизором. Позволяет летать ночью и сбрасывать подарки российским оккупантам, — говорит офицер 65 бригады Сергей Скибчик.

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